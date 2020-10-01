"Sanki Hiçbir Şey Olmamış Gibi" oyunu prömiyer yaptı - Son Dakika

"Sanki Hiçbir Şey Olmamış Gibi" oyunu prömiyer yaptı

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun (İDT) "Sanki Hiçbir Şey Olmamış Gibi" oyunu prömiyer gösteriminde izleyiciyle buluştu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun (İDT) "Sanki Hiçbir Şey Olmamış Gibi" oyunu prömiyer gösteriminde izleyiciyle buluştu.

Garibaldi Sahnesinde gerçekleşen gösterim öncesinde AA muhabirine açıklama yapan yönetmen Eylem Yıldız, oyunun bir okuma tiyatrosu olduğunu söyledi.

Oyunda dört kadın karakterin annelerinin cenazesi için uzun zaman sonra bir araya geldiklerini anlatan Yıldız, "Bir yüzleşme hikayesi, birbirlerine söylemek istedikleri her ne varsa bir anda cenaze ortamında içlerini döküyorlar. Çok bizden, çok sıcak bir oyun." diye konuştu.

Okuma tiyatrosunun yeni metinleri daha kolay tanıtmak için dünyada da uygulanan bir format olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Bir prodüksiyon yapmak, bir oyunu sahneye koymak kolay bir süreç değil. Sadece sahneleme süreci birkaç ayı buluyor. Ön hazırlığıyla beraber belki çok daha uzun zaman alıyor. Böyle yeni metinleri seyirciyle bir anda buluşturmak için yapılan bir format. Geçen seneden beri İDT'nin yaptığı bir çalışma aslında ama pandemi ile beraber tam da böyle yerini bulmuş da oldu."

Yıldız, projeyi çok keyif alarak gerçekleştirdiklerini ve motivasyon noktalarını daha iyi bildiği için kadın oyuncularla çalışmanın kendisi de oyuncu olduğu için daha kolay olduğunu sözlerine ekledi.

Oyunun dramaturgu ve yazarı Günay Ertekin ise oyunda hatırlamak ve unutmak üzerine bir hikaye anlatıldığını söyledi.

Karakterlere ve hikayeye ilişkin bilgi veren Ertekin, "Oyunda dört kız kardeş oluşlarının ve bahçeli bir evde büyümelerinin kendi hayatımla benzerliği var. Hikaye bambaşka ama karakterler ve konuşma şekilleri kendi kardeşlerim. İçlerinde ben de varım. Bahçede geçen bir hayat, anılar, çocukluk, aile hesaplaşması, geçmişle ve kendimizle olan yüzleşmeler üzerinden annelerinin vefatıyla bir araya gelen dört kız kardeşin güzel anıları üzerine bir hikaye." ifadesini kullandı.

Yazdığı oyunda dramaturg olarak da yer alması bakımından şanslı olduğunu dile getiren Ertekin, "Okuma tiyatrosu olduğu için kısalttık, bazı karakterlere yeni cümleler ekledik, bazılarını çıkarttık. Okuma tiyatrosu üzerinden yeniden kurgulamaya çalıştık. Oyunculardan gelen renkler oldu karakterlere onları ekledik." diye konuştu.

Günay Ertekin'in yazıp Eylem Yıldız'ın yönettiği tek perdelik gösterimde dört kardeşi Çiğdem Yıldız, Nimet İyigün, Duygu Gökhan ve Demet İyigün oynuyor.

Oyunda Rami Çakır asistan, Cengiz Aydoğan sahne amiri, Erhan Kösüre kondüvit, Sercan Sayın ışık kumanda, Burçin Özdemir de aksesuar sorumlusu olarak görev alıyor.

Devlet Tiyatroları, Eylem Yıldız, İstanbul, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 23:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sanki Hiçbir Şey Olmamış Gibi' oyunu prömiyer yaptı - Son Dakika

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