Sanki kaymıyor, uçuyordum - Son Dakika

Sanki kaymıyor, uçuyordum

24.01.2021 07:40
Sanki kaymıyor, uçuyordum, System.String[]

Karlı geçen hafta bazı anılarımı canlandırdı.

Karlı geçen hafta bazı anılarımı canlandırdı. Geçen yıl, mart ayında İstanbul'dan yola çıkıp Uludağ'a gitmiştik bir kayak kampı için. Sezonun sonuydu ama hala kar vardı. İlk ders teorikti. Hocanın ilk sözü de düşmek oldu. Kaymadan önce düşmeyle başladık işe! Modum da düştü biraz. Dersin sonundaysa içim biraz rahatladı. Düşmeden kaymayı öğrenemeyeceğimiz için önce düşmeyi öğrenmek gerekiyormuş.

Ses nereden geliyorsa kartopunu oraya attık

Yürüyerek piste doğru yola çıktık. Feci bir ayaz! Yürürken bir kartopu hissettim sırtımda. İşte kaçınılmaz kartopu savaşı başlamıştı. Gören ya da kör... Kimin sesini duysam oraya doğru sallıyordum elimdeki kartopunu. Hocalardan birinin söylediklerini hiç unutmuyorum: "Sizle kartopu oynamak, görenlerle oynamaktan daha zor. Hiç acımanız yok, direkt kafaya atıyorsunuz." Tabii, haklı. Ses ağızdan çıkıyor, biz de oraya atıyoruz.

Ekipmana alıştıktan sonra yan yan yürüyerek eğimi çok az olan bir tepeye çıktık. Sonra da gerçek piste... Hoca elimi tuttu, "Şimdi arkamızdan teleski gelecek, aramıza demir bir çubuk girecek ve onu tutacağız. Bizi yukarı taşıyacak" dedi. O çubuğu otomatik olarak yakaladım. Korkudan titriyorum. "Harun, serbest bırak kendini" dedi hocam. Fakat ben gerilmiş durumdaydım.

Bütün mesele ayakta kalabilmek

Hoca "Beşe kadar sayacağım ve kendini sol tarafına atacaksın" dedi. Atlayınca kendimi yerde buldum. Hoca kaldırdı beni ve eğimle birlikte kayaklar kendiliğinden ilerlemeye başladı. Sanki dev bir topun üstündeydim. Kaymıyor, uçuyordum. Efora gerek bile yoktu. Kayakların önünü açınca hızlanıyor, kapatınca yavaşlıyorsun. Derken kendimi yerde buldum. Zaten tüm mesele bu. Ayakta kalman yeterli. Gerisi kendiliğinden geliyor. İlk günün ardından gerilmekten bütün kaslarım yanmıştı.

İkinci gün daha da güzeldi. Öğleden sonra tipi başladı ama ben kaymaya devam etmek istiyordum. Hocam "Kayamayız Harun, hiçbir şey göremiyorum" deyince "Hocam ben hiç göremiyorum" diye espriyi patlattım. "Haklısın" dedi. Yine de kaydık eğimi az olan bir yerde. Herkes mutlaka bir kez denemeli. Benim için uçmak gibiydi.

Sanki kaymıyor, uçuyordum

İstanbul, Uludağ, Mart, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sanki kaymıyor, uçuyordum - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisinin kaptanı dehşet dolu anları anlattı Son Dakika: Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in bu sezon forma giymesi için QPR ile anlaştı 'La Casa de Papel' dizisinin Tokyo'su Ursula Corbero, üstsüz pozlarıyla takipçilerini mest etti İbrahim Tatlıses'i topa tutan Aydilge eleştirilerine bugün de devam etti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti
Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu Mehmet Ali Erbil'in konuk olduğu İbo Show'da duygusal anlar! Gözyaşları sel oldu         
00:59
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı         
22:38
Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu         
22:04
Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor?         
20:41
Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek         
19:23
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti         
10:36
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 07:55:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanki kaymıyor, uçuyordum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei