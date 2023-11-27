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Sanki Premier Lig! 6 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı - Son Dakika

Sanki Premier Lig! 6 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile çıktığı 5 maçta henüz mağlubiyet yüzü görmedi.

Sanki Premier Lig! 6 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı
27.11.2023 - 22:49,  Güncelleme: 22:58
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Servet Çetin'in ekibi Sivasspor ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor kozlarını paylaştı.

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

İlk yarısında 4 golün çıktığı ve adeta gol düellosuna dönen mücadele 3-3'lük beraberlik ile sonuçlandı.

TRABZONSPOR 2 KERE GERİYE DÜŞTÜ

Maçta 2 kere geriye düşen konuk takım Trabzonspor'un gollerini 39. dakikada Nicolas Pepe, 45+1'de Paul Onuachu ve 77. dakikada Trezeguet attı.

SİVASSPOR ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Mücadeleye fırtına gibi başlayan ancak skoru koruyamayan Sivasspor'un golleri, 4. dakikada Samuel Saiz, 20 ve 67. dakikalarda ise Rey Manaj'dan geldi.

SİVASSPOR, YİNE KAZANAMADI

3-3'lük beraberlik sonrası Sivasspor, bu sezon ligde ilk iç saha galibiyeti alamayan tek takım olma istatistiğini sürdürdü. Sivasspor, 7 iç saha maçında 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.

AVCI İLE NAMAĞLUP DEVAM

Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından ligde mağlubiyet almadı. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 5 maçta 11 puan topladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanki Premier Lig! 6 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı - Son Dakika
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