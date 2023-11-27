Sanki Premier Lig! 6 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Servet Çetin'in ekibi Sivasspor ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor kozlarını paylaştı.
İlk yarısında 4 golün çıktığı ve adeta gol düellosuna dönen mücadele 3-3'lük beraberlik ile sonuçlandı.
Maçta 2 kere geriye düşen konuk takım Trabzonspor'un gollerini 39. dakikada Nicolas Pepe, 45+1'de Paul Onuachu ve 77. dakikada Trezeguet attı.
Mücadeleye fırtına gibi başlayan ancak skoru koruyamayan Sivasspor'un golleri, 4. dakikada Samuel Saiz, 20 ve 67. dakikalarda ise Rey Manaj'dan geldi.
3-3'lük beraberlik sonrası Sivasspor, bu sezon ligde ilk iç saha galibiyeti alamayan tek takım olma istatistiğini sürdürdü. Sivasspor, 7 iç saha maçında 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor, teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından ligde mağlubiyet almadı. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 5 maçta 11 puan topladı.
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