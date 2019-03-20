Son Dakika Haberleri: Sanki Seçime Değil de Savaşa Gidiyoruz"

Sanki Seçime Değil de Savaşa Gidiyoruz"

1 saat önce

Cumhuriyete Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanki seçime değil de savaşa gidiyoruz.

Sanki Seçime Değil de Savaşa Gidiyoruz
Cumhuriyete Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanki seçime değil de savaşa gidiyoruz. Neredeyse birbirimizi gırtlaklayacağız. Bunlara sebep olan iktidara dersini vereceğiz" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Ankara Keçiören'de mitinge katıldı. Mitingde halka seslenen Kılıçdaroğlu, temiz siyaset için, memleketin huzuru için, bayrak için, vatan için sonuna kadar çalışacağını belirterek, "Ankara'yı yıllardır yönetiyorlar ama hiçbir sorunu çözemediler. Ankara'nın huzura, birlik beraberliğe, Ankara'da kırsal kesimin bir parça da olsa gelire ihtiyacı var. Esnafın, tüccarın, sanayicinin huzur içinde yaşamaya ihtiyacı var" diye konuştu. Her evde bir işsizin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Son bir yılda işine son verilen kişi sayısı 1 milyon 11 bin kişi. Bu 1 milyon evde tencere kaynamıyor demektir, 1 milyon baba çocuğuna harçlık veremiyor demektir. Saray bunun farkında mı?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sürekli beka sorunu olduğunu dile getirdiklerini ifade ederek, beka sorununun bundan 15 yıl önce var olmadığını, bunun sebebinin iktidar olduğunu öne sürdü. Seçim öncesi sert eleştirilere vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Sanki seçime değil de savaşa gidiyoruz. Neredeyse birbirimizi gırtlaklayacağız. Bunlara sebep olan iktidara dersini vereceğiz" şeklinde konuştu. Sakarya'daki silah fabrikasının satıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 milyon dolar para bulamadım diye silah fabrikasını Katar'a verdiğini söylüyor. Erdoğan'a buradan çağrıda bulunuyorum. Sözleşmeyi iptal et, ben sana 50 milyon dolar bulacağım. Dünyanın en büyük fabrikalarından birisidir bu fabrika. Katar, orada silahları yapıp bize satacak."

(Burak Altun/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

Keçiören, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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