SANKO'da ilk intörn doktorlar eğitimlere başladı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk intörn doktorların eğitime başlamalarının gururu yaşanıyor.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk intörn doktorların eğitime başlamalarının gururu yaşanıyor. Geçtiğimiz ay 5. sınıf stajlarını başarıyla tamamlayan fakültesinden 28 öğrenci, 12 ay sürecek intörnlük dönemi eğitimine başladı.



SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen, 2019-2020 Eğitim Dönemi İntörn Oryantasyon Eğitimi Programı'nın açılışında bir konuşma yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, "Yoğun emek ve gayretlerle geçen beş yılın ardından bugün Tıp Fakültemizin ilk intörn doktorları olan sizlerle bir arada olmak bizlere gurur ve mutluluk veriyor" dedi.



"Hocaları ve eğitim modeli ile birlikte başlangıçtan beri ilkleri hep beraber yaşadığımız sizler, SANKO Tıp Fakültesi ekolünün önemli bileşenlerinden birini oluşturuyorsunuz" diyen Prof. Dr. Akkın, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar öğrenci olarak hocalarınıza karşı sorumluluklarınız vardı; bilgilerinizi pekiştiriyor, not alarak değerlendiriliyordunuz. Ancak artık hastanede ustalarınız gözetiminde, öğrendiğiniz tüm hekimlik becerileri ve davranışları ile ilgili yetkinliklerinizi ortaya koyarak daha önemli sorumluluklar üstlenmiş olacaksınız. Hekimlik eğitiminizin son yılında sizler artık hizmet veren sağlık ekibimizin bir parçasısınız. Bugüne kadar gösterdiğiniz başarılı performanstan ve gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."



Tıp Fakültesi Altıncı Sınıf Koordinatörü ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz'ın başkanlığını yürüttüğü programda, Tıp Fakültesi Altıncı Sınıf Koordinatör Yardımcısı ve Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz, İntörnlük Dönemi Eğitim ve Çalışma Esaslarının tanıtımını yaptı.



Ardından, davetli olarak programa katılan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Samet Bayrak, "Hekimin Yasal Sorumlulukları" hakkında intörn doktorları bilgilendirdi. SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesinden Bilgi İşlem Müdürü Eray Türkkan "Hastane Bilgi İşlem Sisteminin Kullanımı", Başhemşire Ceylan Özyılmaz "Hemşirelik Hizmetlerinin Tanıtımı", Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Bayram "Radyasyon Güvenliği Kuralları", Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Demirbakan "Laboratuvarlar İçin Örnek Alma ve Gönderme", Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Bakır "Patoloji Laboratuvarı Materyal Kabul Kuralları", Eğitim Hemşiresi Aslıhan Tabur "Tıbbi Atıklar, Evsel Atıklar ve Geri Dönüşümlü Atıklarla İlgili Kurallar", Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Esat Öğretici "Enfeksiyon Kontrol Kuralları", İş Güvenliği Uzmanı Ayşe Öz "Çalışan Sağlığı ile İlgili Kurallar/ Yangın ve Güvenlik Önlemleri" konularında sunum yaptı. Programın sonunda Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram'ın yönetiminde İntörn Temsilcisi seçimi ve intörn çalışma gruplarının kura çekimi yapıldı.



Üniversite Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesinin eğitim sorumlusu akademisyenleri ve idarecilerin de katıldığı programın kapanış konuşmasını yapan SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, Tıp Fakültesinin ilk intörn doktorlarına başarılar diledi. Program fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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