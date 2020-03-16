Sanko'dan 18 Mart kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanko'dan 18 Mart kutlaması - Son Dakika

Sanko'dan 18 Mart kutlaması

6 saat önce

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "105'inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi, bağımsızlığımızın dönüm noktalarından biridir" dedi.

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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "105'inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutladığımız Çanakkale Zaferi, bağımsızlığımızın dönüm noktalarından biridir" dedi.


Prof. Dr. Dağlı, mesajında, "Türk Milleti söz konusu vatan toprağı olduğunda, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yurdunu savunmak için mücadele etmekten asla çekinmemiştir" ifadelerini kullandı. En zor sınavlarını Kurtuluş Savaşı döneminde veren halkın, bağımsızlığından ödün vermemek uğruna, canları pahasına savaş meydanlarında yıllarca çarpıştığını hatırlatan Prof. Dr. Dağlı'nın mesajında "'Çanakkale geçilmez' sözüyle kahraman ordumuz ve milletimiz vatanımızın her karış toprağının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kutsal emanet için bugün bizler, yarının emanetçisi gençleri aynı inanç ve bilinçle yetiştiriyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, önce vatan, önce bayrak diyerek şehit olan her yaştan binlerce isimsiz kahramanımızı saygı ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Çanakkale Zaferi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
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