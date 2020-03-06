SANKO'dan 8 Mart mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKO'dan 8 Mart mesajı - Son Dakika

SANKO'dan 8 Mart mesajı

7 saat önce

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, kadına verilen değerin, toplumların gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

SANKO'dan 8 Mart mesajı, System.String[]

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, kadına verilen değerin, toplumların gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olduğunu söyledi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milleti, kadınıyla- erkeğiyle bir bütün olmayı başarmış, kurduğu medeniyetlerle dünyaya örnek olmuştur" dedi.


Türk kadınının, karşısına çıkan her türlü güçlüğün üstesinden büyük bir cesaret ve kararlılıkla gelmeyi bildiğini, vatanı için isimsiz asker, ailesi için temel direklerden birisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dağlı, Türk kadının pek çok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkının tanındığını ifade etti.


Rektör Dağlı, şöyle devam etti:


"Bugün üzerinde bağımsız yaşamaktan büyük bir gurur ve onur duyduğumuz vatan toprağımız için, eli öpülesi pek çok kadınımız canları pahasına cephede düşmanla savaşmaktan çekinmemiştir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, fedakar ve cefakar Türk kadınına pek çok ülkeden önce örnek olacak bir kararla, 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkını sunmuştur. İleri görüşlü, çağdaş Büyük Önderimizin attığı bu önemli adımla kadınlarımızın toplumdaki yeri daha da güçlenirken, siyasi hayattaki engelleri de kalkmış, bu alana farklı değerler katmışlardır. Toplumların kalkınmasında en büyük güçlerden biri olan kadınlarımız, her alanında varlığıyla hayatımızı daha yaşanabilir hale getirmektedir. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum." - GAZİANTEP

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
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