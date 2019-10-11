SANKO'dan Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı destek

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan 'Barış Pınarı Harekatını' desteklediklerini belirterek, "Maddi ve manevi olarak kahraman ordumuzun, himayesinde yaşadığımız devletimizin ve aziz milletimizin yanındayız" dedi.



Konukoğlu, Türkiye'nin güvenliği, milletimizin huzur ve mutluluğu, can güvenliğini ülkemizde bulan ya da ülkesindeki iç karışıklık dolayısıyla ıstırap yaşayan Suriye Halkının yaşayabileceği ortamın temini için Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan 'Barış Pınarı Harekatını' desteklediklerini söyledi.



"Devlet varsa biz varız, askerimiz ve milletimizle birlikte ebediyete kadar var olacağız" diyen Konukoğlu, Büyük Önder Atatürk'ün, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" sözünün bugünler için söylendiğini kaydetti. Konukoğlu, "Allah, her birini canımız, evladımız olarak gördüğümüz askerlerimizin tırnağına taş değdirmesin" diye konuştu.



Kan bağışı kampanyası başlatıldı



SANKO Holding yönetimi tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla SANKO Holding'in yurt genelindeki işletmelerinde kan bağışı kampanyası başlattı. Kan bağışını ilk yapanlardan olan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, "Devlet milleti için var, millet ise bugünler için var. Gün, herkesin maddi, manevi, kan bağışı yaparak, dua ederek Mehmetçiğimize, devletimize destek olma günüdür" ifadelerini kullandı.



Türk Kızılay'ı tarafından desteklenen kan bağışı kampanyasına katılıp kan bağışı yapanlara, SANKO Holding yönetimince yaptırılan ay yıldızlı tişört armağan ediliyor. - GAZİANTEP