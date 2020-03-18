SANKO'dan müşterilerine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKO'dan müşterilerine destek - Son Dakika

SANKO'dan müşterilerine destek

7 saat önce

SANKO Holding, müşterilerinin, Türkiye'nin ve dış ticarette pazar konumunda olan ülkelerde yaşanan sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarına çözüm olması amacıyla bir dizi karar aldı.

SANKO'dan müşterilerine destek, System.String[]

SANKO Holding, müşterilerinin, Türkiye'nin ve dış ticarette pazar konumunda olan ülkelerde yaşanan sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarına çözüm olması amacıyla bir dizi karar aldı.


SANKO Holding Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, müşterilere ve topluma karşı duyarlılıklarının bir gereği olarak 31 Mart tarihinden itibaren SANKO şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerinin, vade farklı ilave edilmeksizin 60 gün ertelendiğine dikkat çekildi. Bunun yanı sıra, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına ilave 60 gün vade tanındığı belirtilen açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için herkesi bireysel önlemlerinin yanı sıra kurumsal ve ekonomik katkıları da sunması gerektiğine inanıyoruz" denildi.


Geçmişte de müşterilere destek olmak amacıyla benzer kararlar aldıkları ve sektörün dinamizmine katkı sunulduğu kaydedilen açıklamada, "Her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:32 Kaynak: İHA

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