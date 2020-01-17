Sanko Holding 2019'u başarılarla kapattı - Son Dakika

Sanko Holding bünyesinde yer alan şirketlerin geçen yıl üretimden istihdama, eğitimden sağlığa Gaziantep'in ve bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sunduğu bildirildi.

Sanko Holding açıklamasına göre, holding, ihracatta ve istihdamda elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında hayata geçirdiği projelerle de öne çıktı.



Ekonomist dergisince, merkezi İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında, 2019 yılında Sanko Grubu'nun 12 şirketi listeye girdi.

Şirketlerin 2018 yılı verileri üzerinden yapılan çalışmaya göre, listede Sanko Grubu şirketlerinden Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Pazarlama İthalat İhracat, TechData, Sanko Enerji, Sayınlar Gıda, Enko Enerji, MST İş ve Tarım Makinaları, Sanko Rüzgar ve Bartın Çimento yer aldı.



Tekstil, enerji, çimento, ambalaj, iş ve tarım makineleri başta olmak üzere farklı sektörlerde 14 bin çalışanıyla faaliyet gösteren Sanko Holding, araştırmada 4 yıldan beri en çok şirketi bulunan grup olarak 2019 yılını da zirvede tamamladı.



İSO araştırmasında 8 Sanko şirketi yer aldı

Açıklamaya göre, araştırmada Sanko flamasını 5 şirketi dalgalandırdı.

Listede, Sanko Tekstil İşletmeleri, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton ile Sanko Pazarlama yer aldı. Böylelikle Sanko Holding şirketleri Capital 500'de de Gaziantep'in ve bölgenin adını üst sıralara taşıdı.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ise Sanko Tekstil İşletmeleri, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Enerji ve Sayınlar Gıda Maddeleri, ikinci 500 arasına ise MST İş ve Tarım Makinaları, Bartın Çimento ve Sanko Rüzgar Enerjisi Sanko Holding'in üretimden gelen gücünü listeye yansıttı.



Sanko Dış Ticaret, bölge ihracatının lideri



Sanko Holding'in 100'ü aşkın ülkeye ihracatını gerçekleştiren Sanko Dış Ticaret A.Ş., GAP Bölgesi illerinin yanı sıra, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana'nın da ihracatta lider firması oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, en büyük 1000 ihracatçı arasında Sanko Dış Ticaret A.Ş. 48'inci, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 533'üncü sırayı aldı.

Sektörel sıralamada Sanko Dış Ticaret 3'üncü olurken, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş., 11'inci sırada yer aldı. Sanko Dış Ticaret A.Ş. ve Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından denim kumaş, örgü kumaş, havlu, bornoz, ambalaj malzemesi ve çimento ihraç edildi.



Türkiye Gelir Vergisi Rekortmenleri listesinde Konukoğlu ailesinden üç isim yer alırken, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 95'inci, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu 99'uncu, Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 100'üncü sırada yer aldı.



Ayrıca Ekonomist dergisinin düzenlediği "Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı" araştırmasında Abdulkadir Konukoğlu, 2019'da da zirvede yer aldı. Diğer yandan, Hospitalmanager Dergisi'nin 13'üncüsünü düzenlediği "Sağlık Yöneticisi" ve Sağlık Gönüllüleri - Türkiye'nin (SG-T) "Sağlıkta Sosyal Sorumluk" ödüllerinde Konukoğlu'na "Yılın Sağlık Girişimcisi" ödülü verildi.



Çimko ve Bartın Çimento projeleri dikkati çekti

Sanko Holding bünyesinde yer alan ve Türkiye'nin önde gelen çimento ve yapı malzemeleri kuruluşları arasında bulunan Çimko'nun Narlı Fabrikası ile Altınşehir ve Osmaniye Hazır Beton Tesisleri; Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (The Concrete Sustainability Council) Bölgesel Sistem Operatörü olan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Türkiye'ye tanıtılan "Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi" kapsamında belgelendirilerek 2019'da önemli bir başarıya imza attı.

Bartın Çimento Fabrikası, Çin'in STEC firmasıyla yapımını gerçekleştirdiği ve planlanandan 3 ay önce devreye alarak elektrik üretimi sağladığı WHR (Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretimi) tesisinin iş tamamlama anlaşması da 2019 yılı sonunda imzalandı.



Sanko Holding, Gaziantep'te 2019 yılında işletmelerinde en fazla kadın istihdamına katkı sunan şirket olurken, ülke ekonomisine ve istihdama sağladığı katkının yanında, topluma yaptığı hizmetleri kurumsal bir yapı altında toplamak amacıyla 1989 yılında kurulan Sani Konukoğlu Vakfı, Ekovitrin 18'inci Yılın Starları Ödülleri'nde 'Yılın Vakfı' ödülüne layık görüldü.



"Kendi topraklarımızdan kazandıklarımızı kendi topraklarımıza yatırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, holdingin kendi topraklarından kazandıklarını kendi topraklarına yatırdığını belirterek, "Gayemiz şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak. Gerek sanayi alanındaki yatırımlarımız, gerekse sosyal sorumluluk projelerimizle memleketimize ve ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Konukoğlu, yatırımlarını planlarken temel yaklaşımlarını "Dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep" olarak belirlediklerini anımsatan Konukoğlu, bu düşüncenin sonucu olarak şirketlerin merkezini Gaziantep'ten başka kentlere taşımadıklarını kaydetti.