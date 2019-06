SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu Açıklaması

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu Türkiye 'nin teknolojide ve markalaşmada çok iyi noktada olduğunu söyledi.Konukoğlu, Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (MAKFED) düzenlediği Makine Zirvesi-Vizyon 2030'da yaptığı konuşmada, zirvede sunulan bilgilerin moralini artırdığını kaydetti.Firmaların artık üretimlerini sahiplendiğini ancak alınan önlemlere rağmen kamuda ve özel sektörde yerli üretimin yeterince tercih edilmediğini belirten Konukoğlu, "Türkiye'de yerli makine üretiminin satın almada tercih edilerek desteklenmesi gerekir. Devlet destek sağlıyor ama uygulamada karşılığı görülmüyor" dedi.Makine sanayinin geliştirilmesinin okul yapımından baraj inşaatına kadar her zaman yerli üretim makine kullanılmasının şart olduğunun altını çizen Konukoğlu, "Devlet, yerli üretimi desteklemek için yüzde 15'e kadar yüksek fiyattan alınmasına dahi karar verdi ama bırakın yüzde 15 yüksek fiyatı, sanayici yüzde 25 ucuza verse alan yok. Bunun gerekçesi makinanın kalitesi değil" şeklinde konuştu.Her sektöre teşvik verilmemeliDevletin her zaman teşvik verdiğini, ancak her sektöre teşvik verilmesinin "teşviki teşvik olmaktan çıkaracağını" savunan Konukoğlu, teşvik uygulamasında sektörlerin ihracattaki payının dikkate alınmasını istedi. Katma değeri yüksek üretim yapılan sektörlerin desteklenmesi gerektiğini anlatan Konukoğlu, KOBİ'lere verilen teşviklerin artırılmasının "dişlileri harekete geçireceğini" ve bunun da büyük sanayiye bir nevi teşvik anlamına geleceğine vurgu yaptı.Türkiye'nin önü açık"Kim ne derse desin, Türkiye'nin önü açık, bu güçlüğü de atlatır" diyen Konukoğlu, el birliği ile hareket edilmesi ve öncelikle devlet başta olmak üzere her kesimin yerli sektörü tercih etmesi gerektiğini bildirdi. Türkiye'nin her şeye rağmen çok iyi bir noktada olduğunu ifade eden Konukoğlu, teşvik uygulamasında potansiyel taşıyan ilçelerin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Konukoğlu, "Ben yüzlerce teşvik gördüm. Çok da krizler gördük ama bunların hepsi geçer. Kim ne derse desin Türkiye'nin önü açık. Biz bu durgunluğu da atlatacağız ama el birliği yapmamız lazım. Herkes mümkün olduğu kadar yerli malı kullanmaya gayret edecek" diye konuştu.Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt 'un yönettiği "Makine Sektörü Dönüşümünde Devletin Rolü" başlıklı oturumda, Konukoğlu'nun yanı sıra, TSE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin , KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ , Makine İhracatçıları Birliği Almanya Temsilcisi Ahmet Yılmaz , TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da görüşlerini paylaştı. - GAZİANTEP