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SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na "Onur Ödülü" - Son Dakika

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na "Onur Ödülü"

28.05.2021 17:11
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na sanayileşmenin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk projeleri ve hayır işleri ile Türkiye'ye değer kattığından dolayı "Onur Ödülü" takdim edildi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na sanayileşmenin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk projeleri ve hayır işleri ile Türkiye'ye değer kattığından dolayı "Onur Ödülü" takdim edildi.

Holding'den yapılan açıklamaya ge, Ekonomist Dergisi'nce, merkezi İstanbul, Ankara ve İzmir dışında olan şirketlere yönelik gerçekleştirilen Anadolu'nun 500 Büyük Kuruluşu Araştırması'nda, en çok şirketi bulunan SANKO Holding adına Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na ödül verildi.

Açılış konuşmasını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı "Anadolu 500 Ödül Töreni" salgın koşullarından dolayı çevrim içi gerçekleştirildi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Grubu olarak Türkiye'nin ihracatına ve istihdamına katkı sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Gayemiz Türkiye'nin ekonomisini geliştirmek, istihdamını artırmak ve ihracata katı sunmaktır." ifadelerini kullandı.

İstihdamı her yıl bir kişi dahi olsa artırmayı büyük mutluluk kabul ettiklerini kaydeden Konukoğlu, "Dünyada Türkiye'm, Türkiye'de Gaziantep'im anlayışı ile yatırımlarımızı başarıyla gerçekleştirip yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konukoğlu, kendisine Onur Ödülü takdim edilmesine karar veren Ekonomist Dergisi yöneticileri ve jüriye teşekkürlerini iletti.

SANKO Holding en çok şirketi bulunan grup oldu

Anadolu 500 Araştırması'nda en çok şirketi bulunan grup olan SANKO Holding'in ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na sunuldu. SANKO olarak 10 şirketle Anadolu 500'de yer almaktan gurur duyduklarını vurgulayan Adil Sani Konukoğlu da, "Medeniyetin beşiği Anadolu topraklarında 117 yıldır süregelen şirketimiz, bundan böyle de ülkemizin ihracatına ve istihdamına katkı sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ailece babaları Sani Konukoğlu'nun "İşin Hilesi Dürüstlüktür" ilkesini benimsediklerini ve bu anlayışla çalıştıklarını ifade eden Adil Sani Konukoğlu, "Babamdan sonra Abdulkadir abimin sürdürdüğü bayrak yarışını, Zeki abimden devraldım. Benden sonra bayrağı taşıyacak olanlara SANKO Grubumuzu daha da büyüterek devretmek için var gücümle çalışıyorum." yorumunda bulundu.

Anadolu 500 listesine giren SANKO şirketleri yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Konukoğlu, listede bulunan ve salgın döneminde var güçleri ile mücadele ederek hem şirketlerini ayakta tutan hem de ülkenin büyümesine katkı sunan diğer şirket yönetici ve çalışanlarını da kutladı.

Gaziantep'teki sanayicilere ve çalışanlarımıza teşekkür eden Konukoğlu, "Gaziantep Anadolu'nun parlayan yıldızıdır. İnanıyorum ki, büyümeye devam edeceğiz ve ülkemizi elbirliğiyle dünyanın lider ülkeleri arasına çıkaracağız. Bu organizasyonu gerçekleştiren Ekonomist Dergisi yönetimine ve jüriye teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Şirketlerin 2019 yılı verileri baz alınarak yapılan ve geçen yıl aralık ayında açıklanan çalışmaya göre, Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, TechData, Sanko Enerji, Sanko Pazarlama İthalat İhracat, Çimko Çimento ve Beton, Sayınlar Gıda, Enko Enerji ve Bartın Çimento, listedeki SANKO şirketleri olarak yer aldı. Anadolu 500'ün sektörel değerlendirmesine göre, Süper Film, ambalaj sektöründe ikinci, TechData, bilişim sektöründe birinci, Çimko Çimento ve Beton, çimento sektöründe üçüncü, Bartın Çimento dokuzuncu, enerji sektöründe Sanko Enerji sekizinci, Enko Enerji 14'üncü, tekstil sektöründe Sanko Tekstil dördüncü, Sanko Pazarlama 15'inci, ticaret-hizmet sektöründe Sanko Dış Ticaret ikinci olmuştu.

Sanko Dış Ticaret'e de "Anadolu'nun İhracatı En Yüksek Şirketler" kategorisinde beşincilik ödülü verildi.

Abdulkadir Konukoğlu, Sani Konukoğlu, Türkiye, Sanko, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na 'Onur Ödülü' - Son Dakika Ekonomi


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