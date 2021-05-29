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Sanko Holding Onursal Başkanı Konukoğlu'na 'onur ödülü' - Son Dakika

Sanko Holding Onursal Başkanı Konukoğlu'na 'onur ödülü'

29.05.2021 09:33
Sanko Holding Onursal Başkanı Konukoğlu'na 'onur ödülü', System.String[]

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na, sanayileşmenin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk projeleri ve hayır işleri ile Türkiye'ye değer kattığından dolayı Ekonomist Dergisi tarafından 'Onur Ödülü' takdim edildi.

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na, sanayileşmenin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk projeleri ve hayır işleri ile Türkiye'ye değer kattığından dolayı Ekonomist Dergisi tarafından 'Onur Ödülü' takdim edildi.

Ekonomist Dergisi'nce, merkezi İstanbul, Ankara ve İzmir dışında olan şirketlere yönelik gerçekleştirilen Anadolu'nun 500 Büyük Kuruluşu Araştırması'nda SANKO Holding adına Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na ödül sunuldu.

Açılış konuşmasını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yaptığı 'Anadolu 500 Ödül Töreni' pandemi koşullarından dolayı online olarak gerçekleştirildi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada SANKO Grubu olarak Türkiye'nin ihracatına ve istihdamına katkı sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Gayemiz Türkiye'nin ekonomisini geliştirmek, istihdamını artırmak ve ihracata katı sunmaktır" dedi.

İstihdamı her yıl bir kişi dahi olsa artırmayı büyük mutluluk kabul ettiklerini kaydeden Konukoğlu, "Dünyada Türkiye'm, Türkiye'de Gaziantep'im anlayışı ile yatırımlarımızı başarıyla gerçekleştirip yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Konukoğlu, kendisine Onur Ödülü takdim edilmesine karar veren Ekonomist Dergisi yöneticileri ve jüriye teşekkürlerini ileterek sözlerini tamamladı.

EN ÇOK ŞİRKETİ BULUNAN GRUP OLDU

Anadolu 500 Araştırmasında en çok şirketi bulunan grup olan SANKO Holding'in ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'na sunuldu.

SANKO olarak 10 şirketle Anadolu 500'de yer almaktan gurur duyduklarını vurgulayan Adil Sani Konukoğlu, "Medeniyetin beşiği Anadolu topraklarında 117 yıldır süregelen şirketimiz, bundan böyle de ülkemizin ihracatına ve istihdamına katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ailece babaları Sani Konukoğlu'nun 'İşin Hilesi Dürüstlüktür' ilkesini benimsediklerini ve bu anlayışla çalıştıklarını ifade eden Adil Sani Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babamdan sonra Abdulkadir abimin sürdürdüğü bayrak yarışını, Zeki abimden devraldım. Benden sonra bayrağı taşıyacak olanlara SANKO Grubumuzu daha da büyüterek devretmek için var gücümle çalışıyorum."

Anadolu 500 listesine giren SANKO şirketleri yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Konukoğlu, listede bulunan ve pandemi döneminde var güçleri ile mücadele ederek hem şirketlerini ayakta tutan hem de ülkenin büyümesine katkı sunan diğer şirket yönetici ve çalışanlarını da kutladı.

Gaziantep'teki sanayicilere ve çalışanlarına da teşekkür eden Adil Sani Konukoğlu, "Gaziantep Anadolu'nun parlayan yıldızıdır. İnanıyorum ki, büyümeye devam edeceğiz ve ülkemizi elbirliğiyle dünyanın lider ülkeleri arasına çıkaracağız. Bu organizasyonu gerçekleştiren Ekonomist Dergisi yönetimine ve jüriye teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Sanko Dış Ticaret'e de 'Anadolu'nun İhracatı En Yüksek Şirketler' kategorisinde beşincilik ödülü verildi.


Sanko Holding Onursal Başkanı Konukoğlu'na 'onur ödülü'

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Holding, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sanko Holding Onursal Başkanı Konukoğlu'na 'onur ödülü' - Son Dakika Ekonomi


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