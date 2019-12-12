SANKO Holding şirketlerine 8 ödül verildi - Son Dakika
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SANKO Holding şirketlerine 8 ödül verildi

6 saat önce

SANKO Holding şirketleri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nde 8 ödül aldı.

SANKO Holding şirketlerine 8 ödül verildi, System.String[]

SANKO Holding şirketleri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nde 8 ödül aldı.


Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'ne Vali Davut Gül, Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Nejat Koçer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Latif Karadağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, çevre il ve ilçelerin ticaret ve sanayi odaları ile borsa başkanlarının yanı sıra sanayiciler ve davetliler katıldı.


Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Türkiye'nin birinci 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren GSO üyesi 51 firmaya ödül verildi. GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ödülleri protokol üyeleriyle birlikte takdim etti.


SANKO Holding şirketlerine 8 ödül


SANKO Holding şirketlerinin 8 ödül aldığı törende, Sanko Tekstil İşletmeleri adına Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu, ödülü Vali Davut Gül'den aldı. Süper Film adına SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, ÇİMKO Çimento adına ise Çimko Genel Müdürü Önder Kırca'ya ödüllerini Milletvekili Nejat Koçer takdim etti. SANKO Enerji Yönetim Kurulu Başkanvekili İhsan Akyol SANKO Enerji adına, Sayınlar Gıda adına ise Sayınlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Metin Erturhan ödülünü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan aldı. SANKO Rüzgar Enerjisi adına SANKO Rüzgar Enerjisi Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kolukısa'ya ödülü Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu verdi.


SANKO Holding Mali Koordinatörü Tekin Alpay'ın Bartın Çimento adına Büyükşehir Belediye Başkanvekili Latif Karadağ'dan ödül aldığı törende MST İş ve Tarım Makinaları'nın ödülü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı tarafından şirketin Genel Müdür Yardımcısı Aydın Karlı'ya takdim edildi.


Vali Davut Gül ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin Gaziantep'in sanayisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu törende TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'in kentte sağlanan birlik beraberlik ve dayanışma ruhuyla başta sanayi olmak üzere birçok alanda başarı hikayesi yazdığını söyledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sanko, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
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