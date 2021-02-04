Sanko Holding, TEKNOFEST 2021'in paydaşları arasında yer alacak

Sanko Holding, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021'in (TEKNOFEST 2021) paydaşları arasında yer alıyor.

Holding açıklamasına göre, TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için TEKNOFEST 2021 kapsamında bu yıl 35 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Sanko Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında, toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabiliyor. Sanko Enerji bünyesindeki mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılacak öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve akademisyenlerle birlikte projelerin değerlendirilme süreçlerine dahil olacak.

Başvurular, 28 Şubat'a kadar yapılabilecek

Verilen bilgiye göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları'na geçen yıl 81 il ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. İlkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na katılabilecek. Başvurular, 28 Şubat'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST'in bir parçası olmak ve yarışmalara başvurmak için "www.teknofest.org" adresi ziyaret edilebiliyor.