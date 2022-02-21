Sanko Holding, TEKNOFEST 2022'nin paydaşları arasında yer alacak - Son Dakika

Sanko Holding, bu yıl 3. kez TEKNOFEST'in paydaşları arasında yer alıyor.

Sanko Holding açıklamasına göre, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için TEKNOFEST 2022 kapsamında bu yıl 39 ana yarışma, 97 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Sanko Holding'in yürütücülüğünü üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında, toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesini teşvik etmek amaçlanıyor. Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunları katılabiliyor.

Sanko Holding bünyesindeki mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılacak öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve aynı zamanda, değerli Akademisyenler ile projelerin değerlendirilme süreçlerine dahil olacaklar.

Teknoloji Yarışmaları'na son başvuru tarihi 28 Şubat

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen "Teknoloji Yarışmalarına" geçen yıl 81 il ve 111 ülkeden 44 bin 912 takım başvurdu. Finallerde ise 13 bin proje yarıştı. Bu yıl da binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl, lise seviyesinde birincilik ödülü 12 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin TL, üçüncülük ödülü ise 4 bin TL değerinde olurken, üniversite ve üzeri seviyesinde birinci olan takımları 15 bin TL, ikincileri 10 bin TL, üçüncüleri ise 5 bin TL'lik ödüller bekliyor. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022 tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasında değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan ve dereceye giren takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.

TEKNOFEST yarışmalara başvurular "www.teknofest.org" internet adresinden yapılıyor.