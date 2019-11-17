Sanko Holdingin 12 şirketi,

Sanko Holding bünyesindeki 12 şirketin, Ekonomist dergisinin "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" listesinde yer aldığı bildirildi.

Holdingden yapılan yazılı açıklamada, Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Beton, Sanko Pazarlama İthalat İhracat, TechData, Sanko Enerji, Sayınlar Gıda, Enko Enerji, MST İş ve Tarım Makinaları, Sanko Rüzgar ve Bartın Çimento'nun "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" listesine girdiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep" ilkesi doğrultusunda hareket ettiklerini kaydetti.

Yatırımları planlarken öncelikle Gaziantep üzerinde durduklarını, olmuyorsa komşu illere yöneldiklerini dile getiren Konukoğlu, hiçbir şekilde Türkiye dışına yatırım yapmadıklarına dikkati çekti.

Gaziantep'te huzurlu ve mutlu olduklarını aktaran Konukoğlu, "Gaziantep'ten yola çıktık, Gazianteplilerle başardık. Çalışanlarımızla birlikte çalıştık, büyüdük. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyiz. 'Dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep' anlayışı Gaziantep'i büyüttü. Her ilden iş insanları yatırımlarını bu slogan doğrultusunda gerçekleştirmeli." değerlendirmesinde bulundu.