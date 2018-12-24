Son Dakika Haberleri: Sanko'lu Yüzücüler 55 Madalya ve 3 Kupa Kazandı

Sanko'lu Yüzücüler 55 Madalya ve 3 Kupa Kazandı

1 saat önce

SANKO Okulları yüzücüleri "25 Aralık Yüzme Kurtuluş Kupası"nda çeşitli kategorilerde toplam 55 madalya, birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupaları olmak üzere üç kupa kazandı.

Sanko'lu Yüzücüler 55 Madalya ve 3 Kupa Kazandı, System.String[]
SANKO Okulları yüzücüleri "25 Aralık Yüzme Kurtuluş Kupası"nda çeşitli kategorilerde toplam 55 madalya, birincilik, ikincilik ve üçüncülük kupaları olmak üzere üç kupa kazandı.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda Çınar Özkamalı, Duru Kayın, Nur Zorkirişçi, Neva Çayırlı, Tülay Günsoy, Eyşan Bilge Güzel, Zeynep Sude Güntekin, Irmak Zehra Kökmen, Beren Kalyoncu, Ada Ulusoy ve Lara Çehreli'den oluşan SANKO Okulları minik kız takımı 8-10 yaş kategorisinde birincilik kupasını kazanırken; Alperen Göksular, Enes Miraç Akbaş, Mustafa Kerem Kaya, Murat Efe Süzgün, Mehmet Ozan Çağlı, Batuhan Kömürcü, Hasan Mert Simitçi, Berkay Katırcıoğlugil'den oluşan minik erkek takımı ise 8-10 yaş kategorisinde üçüncülük kupasının sahibi oldu. Ayrıca SANKO Okulları 8-10 yaş kız ve erkek takımı sporcuları çeşitli stillerde 8 altın, 9 gümüş ve 13 bronz madalya olmak üzere toplam 30 madalya elde etti. 11-12 yaş kategorisinde Kadirhan Sağlam, Deniz Keskin, Ali Emre Simitçi, Mehmet Berat Balık, Fahri Tuna Suat, Ali Mert Kurt, Yiğit Settar Evgülü ve Deniz Aksoy'dan oluşan erkek yüzme takımı ikinci; Beren Anlaş, Defnesu Demirbakan, Beril Tanrıtanır, Canem Evgülü ve Irmak Erdem oluşan kız takımı ise üçüncülük kupasını kazandı. SANKO Okulları 11-12 yaş kız ve erkek takımı sporcuları çeşitli stillerde de 2 altın, 14 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplam 25 madalyayı okullarına getirdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularının kulaçlarını Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yılı için düzenlen Kurtuluş Kupası için attıklarını ve yarışlardan 55 madalya, 3 kupa ile dönmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutladı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:09 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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