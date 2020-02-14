SANKO öğrencisi Beren Kalyoncu satrançta il ikincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor SANKO öğrencisi Beren Kalyoncu satrançta il ikincisi oldu - Son Dakika Spor

SANKO öğrencisi Beren Kalyoncu satrançta il ikincisi oldu

6 saat önce

SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu, Kadınlar Gaziantep Satranç İl Birinciliğinde ikinci oldu.

SANKO öğrencisi Beren Kalyoncu satrançta il ikincisi oldu, System.String[]

SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu, Kadınlar Gaziantep Satranç İl Birinciliğinde ikinci oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlar Gaziantep Satranç İl Birinciliği" turnuvasında, SANKO Okulları öğrencisi Beren Kalyoncu ikincilik kupa, madalya ve hediyesini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan aldı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, satranç turnuvasında başarılı olan öğrencisi Beren Kalyoncu ile gurur duyduklarını belirterek Beren'i ve emeği geçen öğretmenini kutladı. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Şehitkamil, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı
Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü Arda Turan'dan Urawa Reds açıklaması: Kimseyle görüşme yapmadım Sivassporlu taraftarlar, TFF ve MHK'ye gözlük ve büyüteç gönderdiler

Son Dakika Haberleri
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 16:19:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SANKO öğrencisi Beren Kalyoncu satrançta il ikincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]