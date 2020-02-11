SANKO Okulları 12'inci sınıf öğrencilerine tecrübe aktarımı - Son Dakika
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SANKO Okulları 12'inci sınıf öğrencilerine tecrübe aktarımı

6 saat önce

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve SANKO Okulları Kurucu Temsilcisi Adil Sani Konukoğlu, SANKO Okulları 12'nci sınıf öğrencileri ile buluştu.

SANKO Okulları 12'inci sınıf öğrencilerine tecrübe aktarımı, System.String[]

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve SANKO Okulları Kurucu Temsilcisi Adil Sani Konukoğlu, SANKO Okulları 12'nci sınıf öğrencileri ile buluştu.


Öğrencilere deneyimlerini aktaran Konukoğlu, "Bu yuvadan bir başka yuvaya uçacaksınız, hepinizin gönlünce olsun. Ancak, bundan sonraki mesleğiniz ne olursa olsun farklılık oluşturmak zorunda olduğunuzu unutmamalısınız" uyarısını yaptı. Konukoğlu, 60 yaşına gelmiş bir kişinin teknolojinin çok hızlı gelişimine tanıklık ederek mum ışığından telefonun zaman içinde çok hızlı gelişmesine kadar ki aşamaları yaşadığını söyledi.


Konukoğlu, "Büyük başarı hikayelerinde her zaman başarı konuşulur ama o kişinin hedefine ulaşıncaya kadar ne kadar başarısızlığa uğramış olduğuna bakmak lazım. Çalışmaktan, denemekten ve mücadele etmekten vazgeçmediğiniz ölçüde hedeflinize ulaşabilirsiniz" dedi.


"Hepiniz birer cevhersiniz. Bunları ortaya çıkarmak bizim işimiz" diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:


"Hem geçmiş değerlerimize sahip çıkalım hem de geleceğe donanımlı olarak hazırlanalım. Sizlere bu önemli konuda daha fazla ne katabiliriz diye daima düşünüyoruz. Bizim geleceğe hazır olmamız lazım. Bundan sonraki hayatınızda yapay zeka olacak ve yapay zekanın gelecekteki meslekler üzerinde etkisi çok büyük olacak. Geleceği iyi gözlemleyin ve seçeceğiniz okulu ve mesleği çok iyi düşünün. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sınavlarında sizlere başarılar diliyorum. Biz sizlere güveniyoruz, sizler de kendinize güvenin."


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Liseler Müdürü Uğur Topuz ve Müdür Yardımcısı Dilşad Erdoğan'ın da katıldığı söyleşide, Konukoğlu öğrencilerin sorularını da yanıtladı. - GAZİANTEP

Adil Sani Konukoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
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