Son Dakika Haberleri: SANKO Okulları basketbol takımı il birincisi oldu
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SANKO Okulları basketbol takımı il birincisi oldu

1 saat önce

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U10 Erkekler Basketbol İl turnuvasında, SANKO Okulları SANKO Spor Basketbol Takımı il şampiyonu oldu.

SANKO Okulları basketbol takımı il birincisi oldu, System.String[]
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U10 Erkekler Basketbol İl turnuvasında, SANKO Okulları SANKO Spor Basketbol Takımı il şampiyonu oldu.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada, SANKO Okulları öğrencilerinden Arda Akıcı, Batu Güdemezoğlu, Berker Udumlu, Ahmet Arda Gürbüzer, Aras Kızılateş, Demir Şüğün, Çağan Güler, Fırat Güney, Can Yetkin, Ali Sina Bozbaş, Doruk Başkaya, Aras Karabağlı ve Doruk Erdoğan'dan oluşan SANKO Spor Basketbol Takımı il birincisi olmayı başardı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, U10 Erkekler Basketbol İl Şampiyonası'nda birinci olan SANKO Spor Takımı sporcularını, antrenörleri kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:21 Kaynak: İHA
Şahinbey, Fırat, basketbol, Spor
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