SANKO Okulları basketbolda il şampiyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKO Okulları basketbolda il şampiyonu - Son Dakika

SANKO Okulları basketbolda il şampiyonu

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen "Gaziantep U18 İl Birinciliği"nde, Sanko Spor U18 Basketbol takımı il birincisi oldu.

SANKO Okulları basketbolda il şampiyonu, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen "Gaziantep U18 İl Birinciliği"nde, Sanko Spor U18 Basketbol takımı il birincisi oldu.


Karataş Spor Salonunda düzenlenen müsabakada Doğa Çevik, Öykü Çevik, İdil Ağan, Selin Altınöz, Pelin Kelleci, Nil Küçükcan, Melisa Demir, Nehir Aslan, Eylül Çabuk, Nihal Bartık ve Ece Özkeleş'den oluşan Sanko Okulları U18 Basketbol Takımı birincilik kupasını kazandı.


Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, İl birincisi Sanko Spor U18 basketbol Takımları ile gurur duyduklarını belirterek, sporcularını ve antrenörlerini kutladı. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
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