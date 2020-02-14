SANKO okulları eskrimde Türkiye finallerine katılacak - Son Dakika
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SANKO okulları eskrimde Türkiye finallerine katılacak

6 saat önce

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Eskrim İl Birinciliği"nde SANKO Okulları sporcuları üç birincilik, bir ikincilik, iki üçüncülük ve bir dördüncülük derecesi elde etti.

SANKO okulları eskrimde Türkiye finallerine katılacak, System.String[]

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Eskrim İl Birinciliği"nde SANKO Okulları sporcuları üç birincilik, bir ikincilik, iki üçüncülük ve bir dördüncülük derecesi elde etti.


Gaziantep Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen yarışmada; SANKO Okulları sporcularından Ekin Asyalı "Epe Yıldız Kızlar Kategorisi" il birincisi, Eren Can "Epe Genç Erkekler Kategorisi"nde il birincisi, Berkay Sarsu "Epe Küçük Erkek Kategorisi" il birincisi, Setenay Sarsu "Epe Genç Kızlar Kategorisi"nde il ikincisi oldu ve 16 - 20 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. SANKO Okulları sporcularından Ayşe Beyza Yıldırım "Epe Genç Kızlar Kategorisi" üçüncüsü, Koray Peltek "Yıldız Erkek Kategorisi" üçüncüsü ve Asude Erturhan "Epe Genç Kızlar Kategorisi"nde dördüncü oldu.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcularını ve emeği geçen öğretmenleri kutlayarak, Türkiye finallerinde Gaziantep'i ve okullarını temsil edecek sporcularına başarılar diledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
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