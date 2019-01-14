Son Dakika Haberleri: Sanko Okulları Genç Kız Basketbol Takımı Türkiye Yarı Finallerinde

Sanko Okulları Genç Kız Basketbol Takımı Türkiye Yarı Finallerinde

31 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mardin'de düzenlenen "Okul Sporları Bölge Grup Birinciliği"nde SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı bölge birincisi olarak Türkiye yarı finallerine gitme hakkı kazandı.

Sanko Okulları Genç Kız Basketbol Takımı Türkiye Yarı Finallerinde, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Mardin'de düzenlenen "Okul Sporları Bölge Grup Birinciliği"nde SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı bölge birincisi olarak Türkiye yarı finallerine gitme hakkı kazandı.

Artuklu Yeni Spor Salonunda düzenlenen müsabakaya Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Siirt, Mardin, Hakkari, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli ve Kahramanmaraş olmak üzere 12 ilin birincileri katıldı.

Şampiyonada, Melisa Demir, Selin Altınöz, Işık Dalsüren, Pelin Kelleci, Nil Küçükcan, Sena Çavuşoğlu, Cemre Pelin Hamamcı, Nehir Aslan, İdil Ağan, Eylül Dalkesen, Selen Doğa Çevik ve Zeynep Öykü Çevik'ten oluşan SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı bölge birinciliği kupasını kucakladı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Genç Kız Basketbol Takımının bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attığını ve Türkiye yarı finallerinde bölgemizi temsil edecek olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Asyalı, Genç Kız Basketbol Takımını, Antrenörler Emre Erensoy ve Melek Kileci'yi kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:49 Kaynak: İHA

Mardin, Türkiye, basketbol, Güncel
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