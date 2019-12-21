Sanko Okulları GSLMUN konferansından 3 ödülle döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanko Okulları GSLMUN konferansından 3 ödülle döndü - Son Dakika

Sanko Okulları GSLMUN konferansından 3 ödülle döndü

6 saat önce

SANKO Okulları öğrencileri, İstanbul Galatasaray Lisesi tarafından düzenlenen 'GSLMUN'20 Konferansı'ndan üç ödülle döndü.

Sanko Okulları GSLMUN konferansından 3 ödülle döndü, System.String[]

SANKO Okulları öğrencileri, İstanbul Galatasaray Lisesi tarafından düzenlenen 'GSLMUN'20 Konferansı'ndan üç ödülle döndü.


SANKO Okulları MUN Kulübü öğrencilerinin katıldığı ve yüksek İngilizce seviyesi, genel kültür, düşünme ve hitabet becerisi gerektiren GSLMUN'20 konferansı dört gün sürdü. SANKO Okulları öğrencilerinden Miray Mavi ve Engin Veli Fedaioğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Komitesinde (ASEAN) 'En İyi Delege' (Best Delegate) ödülü; Eren Can Özel, Politik ve Bağımsızlaşma Komitesinde (SPECPOL) 'Honourable Mention' - 'Mansiyon ödülü', Ahmet Kayıran ise 2016 Amerika Başkan Seçimi Komitesinde 'Honourable Mention' - 'Mansiyon ödülünü' kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin ortaokul JMUN kulübünden beri yetiştiklerini belirterek, yabancı dil yetkinliği ve entelektüel birikimin önemli rol aldığı GSLMUN'20 Konferansından üç ödülle dönmelerinin gururunu yaşadıklarını ifade etti.


Asyalı öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Galatasaray, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
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