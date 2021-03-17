Sanko Okulları, İlk Yıllar Programı aday okulu olma yolunda - Son Dakika

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, eğitimde 3-12 yaş grubuna yönelik uluslararası bir program çerçevesi olan İlk Yıllar Programı (PYP) Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada, IB Okulları Ağına katılarak, Türkiye'nin ve dünyanın seçkin ulusal ve uluslararası okullarıyla aynı statüde bir okul olma noktasına varacaklarını belirterek, "Gaziantep'in yanı sıra, bölgede ilk olmak bizleri mutlu edecek" dedi.

PYP'ye Aday Okul statüsünde bulunan SANKO Okulları, 'IB Dünya Okulu" olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. SANKO Okulları 2022 yılı nisan ayında yetkilendirme sürecini tamamlayarak Gaziantep'te ve bölgede bir ilke imza atmayı hedefliyor.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, İlkokul Müdürü Hülya Bingül ve SANKO İlkokulu İlk Yıllar Direktörü Mustafa Bağcı, SANKO Okulları'nda korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe, temizlik kurallarına uyularak gerçekleştirilen basın toplantısında, okulun İlk Yıllar Programı (PYP) çalışmaları hakkında bilgi verdi.

SANKO Okulları'nın kuruluşunun 20'nci yılını kutladığını anımsatan Asyalı, okulun kurulduğu ilk günden beri hem bölgede hem ülkede, eğitim öğretim alanında öncü bir okul olduğunu ve uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyledi.

"Bizim misyonumuz Gaziantep'ten dünyaya açılan bir eğitim ekolü olmak" diyen Asyalı, sözlerini şöyle sürdürdü, "Okulumuz 20 yıllık yolculuğu boyunca özellikle çoklu zeka yaklaşımını Türkiye'de uygulayan ilk okullardan biri olma gururunu yaşadı. Öğrenen Okul uygulamasıyla Türkiye'ye model oldu. Yenilikçi ve öncü uygulamalarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle ülkemizi layıkıyla temsil etti. Bu süre içinde kentimiz ve ülkemizin gelişimine paralel olarak eğitim öğretim sektörü de önemli değişimler yaşadı. Gaziantep'in yaşadığı gelişim ve okulumuzun uyguladığı programlar örneğinde olduğu gibi hem Gaziantep'te hem de bölgemizde İlk Yıllar Programını uygulayan okul olmayı hedefliyoruz."

İlk Yıllar Programı'nı (PYP) uygulama kararını bir yıl önce aldıklarını anlatan Asyalı, süreçle ilgili şu bilgileri aktardı, "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu ve Danışma Kurulu Başkanımız Sayın Jülide Konukoğlu'nun onayıyla Mart 2020'de 'İlgili Okul' olmak için başvurumuzu yaptık. Yerine getirmemiz gereken yükümlülükler vardı. Bu kapsamda gerekli eğitimleri aldık, belgeleri tamamlayıp eylem planımızı hazırladık ve 'Aday Okul' başvurumuzu yaptık. Okulumuz, 3 Ağustos 2020 tarihinde aday okul statüsünü kazandı. Bu tarihten itibaren PYP çalışmalarımıza aday okul statüsünde devam ediyoruz. Adaylık evresinde gerekli müfredat belgelerimizi hazırladık, zorunlu mesleki gelişim eğitimlerini aldık ve programı uygulamaya başladık. Okul olarak PYP standartlarını ve uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz."

Bölgede ilk olmak bizleri mutlu edecek

Hedeflerinin 2022 yılı Nisan ayında yetkilendirme sürecini tamamlamak olduğunu kaydeden Asyalı, sözlerini şöyle tamamladı, "Yetkilendirmeyi aldığımızda kentimizin yanı sıra bölgemizin ilk PYP okulu bu konuda da öncülük edeceğiz. Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda eğitim öğretim alanındaki gelişmeleri izlemeyi ve uygulamayı sürdüreceğiz. Bir yolculuğa çıktık ve şu an yolun yarısındayız. Adaylık statüsünü elde ettik, zorunlu IB eğitimlerini tamamladık. Gelecek yıl bu zamanlarda onay sürecimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Bölgede ilk olmak bizleri mutlu edecek. IB okulları ağına girerek Türkiye'nin ve dünyanın seçili ulusal ve uluslararası okullarıyla aynı statüde okul olma noktasına da varmış olacağız."

Hülya Bingül

Sözlerine "Gaziantep'te ve Türkiye'de eğitim öğretime yön veren çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik" diye başlayan SANKO İlkokulu Müdürü Hülya Bingül ise konuşmasına şöyle devam etti, "En büyük hedefimiz Gaziantep'in ve ülkemizin eğitim öğretimine katkı sunmaktı. Bu anlamda yaptığımız güçlü çalışmalara, uluslararası standartlarda PYP ile devam etmeye karar verdik. Bir yıldan beri yoğun ve zorlayıcı bir tempoyla çalışıyoruz ve PYP zorunlu eğitim basamağını tamamladık. PYP içerisinde zorlayıcı bir akademik içerik var. Öğrencileri sorgulamaya, araştırmaya teşvik eden, kendilerini keşfetmeyi sağlayan bir eğitim ortamı sunma hedefi var. Bu hedef hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarma imkanı sağlıyor. Bu da 20 yıldır kurguladığımız, devam ettiğimiz ve uyguladığımız eğitim öğretimi daha üst seviyeye taşıyabilmemiz için bize çok büyük güç katacaktır."

Programın merkezinde öğrenci var

İlk Yıllar Programının yaşadıkları yerde sorumluluk alan, öğrenmeyi bilen, kendi başına düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve öğrendiklerini hayata geçiren bireyler yetiştirilmesine olanak sağladığını vurgulayan SANKO İlkokulu PYP Direktörü Mustafa Bağcı da, "Beklentimiz, çocuğun kendini dünya vatandaşı olarak görmesini, dünya sorunlarına ve dünyadaki farklı insanlara karşı bir sorumluluk hissetmesidir. Program, çocukların öz yeterlilik becerisini destekleyecek" diye konuştu.

PYP'nin dünyada iki bine yakın okulda, Türkiye'de ise 45 okulda uygulandığını ifade eden Bağcı, programla ilgili şu bilgileri paylaştı, "Programın merkezinde öğrenci var ve çocuğu bir bütün olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program bilgi, disiplinlerüstü beceriler, eyleme geçme, değerler ve tutumlar gibi farklı ögelerden oluşuyor. Programı uygulayabilmek için yaklaşık 2-2,5 yıl süren bir yetkilendirme sürecinden geçmeniz gerekiyor. Bu süreç IB'nin standartlarını ve uygulamalarını başarılı bir şekilde yerine getiren okullara IB tarafından programı uygulama yetkisi veriliyor. Yetkilendirme süreci 'İlgili Okul Evresi', 'Aday Okul Evresi' ve "Yetkilendirme Evresi' olmak üzere üç aşamadan oluşuyor."

PYP'nin Uluslararası Bakalorya Kuruluşunun dört programından biri olduğuna dikkat çeken Bağcı, programın anaokulu ve ilkokul aşamalarını kapsadığını ve çocuğu bir bütün olarak eğitmeyi amaçladığına vurgu yaptı. Bağcı, SANKO Okulları'na 2022 yılı eğitim öğretim yılının sonuna doğru IB dünya okulu statüsünü kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

IB İlk Yıllar Programı nedir

Özel SANKO Okulları IB Dünya Okulu olma yolundaki ilk aşamayı başarıyla tamamlayarak 3 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla resmi IB PYP aday okulu statüsünü elde etmiştir. İlk Yıllar Programı sınıf içinde ve dışında çocukların eğitimini bir bütün olarak ele alarak yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, araştıran-sorgulayan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan uluslararası bir müfredat çerçevesidir.

Program, IB Öğrenen Profili aracılığıyla uluslararası bilinci teşvik eder. Öğrencinin öğrenmede özne olmasını (söz hakkı, seçenek ve sahiplenme) teşvik eder. Öğrencileri, parçası oldukları yerel ve küresel topluluklarda olumlu bir fark oluşturmak için eyleme geçen yaşam boyu öğrenenler olmaya hazırlar. Öğrenme ve öğretimde sorgulamaya dayalı bir yaklaşım kullanır. Yerel, küresel konuların ve sorunların derinlemesine anlaşılmasını sağlayan anlamlı, kavram temelli, kapsamlı sorgulamalar yoluyla gerçek hayatı yansıtır. Öğrencilerin araştırma, düşünme, iletişim, sosyal ve özyönetim becerileri gibi eğitim hayatları ve yaşamları boyunca kullanacakları disiplinlerüstü beceriler geliştirmeleri için fırsatlar sunar. Programın son yılında gerçekleştirilecek PYP Sergisi aracılığıyla öğrenciler hem programı tamamlamayı kutlarlar hem de program boyunca edindikleri bilgi, beceriler ve tutumları sergileme fırsatı bulurlar. - GAZİANTEP