SANKO Okulları 'İlk Yıllar Programı'na aday olma yolunda - Son Dakika

SANKO Okulları 'İlk Yıllar Programı'na aday olma yolunda

17.03.2021 19:30
SANKO Okulları 'İlk Yıllar Programı'na aday olma yolunda, System.String[]

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, eğitimde 3- 12 yaş grubuna yönelik uluslararası program kapsamında İlk Yıllar Programı (PYP) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, IB Okulları Ağına katılarak, Türkiye'nin ve dünyanın seçkin ulusal ve uluslararası okullarıyla aynı statüde...

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, eğitimde 3- 12 yaş grubuna yönelik uluslararası program kapsamında İlk Yıllar Programı (PYP) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, IB Okulları Ağına katılarak, Türkiye'nin ve dünyanın seçkin ulusal ve uluslararası okullarıyla aynı statüde bir okul olma noktasına varacaklarını belirtti.

Uluslararası bir müfredat olan International Baccalaureate'in (IB) alt birimi İlk Yıllar Programı için şart koşulan gerekli kriterleri sağlayarak aday okul unvanını alan SANKO Okulları, 2 yıldır çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eğitim müfredatında öğrencilerin, parçası oldukları yerel ve küresel topluluklarda fark yaratmak için yaşam boyu öğrenenler olması hedeflenirken, öğrenme ve öğretimde sorgulamaya dayalı bir yaklaşım ele alınıyor. Ayrıca anaokulu ve ilkokulu kapsayan müfredat, öğrencilerin araştırma, düşünme, iletişim, sosyal ve öz yönetim becerileri gibi eğitim hayatları ve yaşamları boyunca kullanacakları disiplinler üstü beceriler geliştirmeleri için fırsatlar sunuyor.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, İlkokul Müdürü Hülya Bingül ve SANKO İlkokulu İlk Yıllar Direktörü Mustafa Bağcı, SANKO Okulları'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, okulun İlk Yıllar Programı çalışmaları hakkında bilgi verdi.SANKO Okulları'nın kuruluşunun 20'nci yılını kutladığını anımsatan Asyalı, okulun kurulduğu ilk günden beri hem bölgede hem ülkede eğitim öğretim alanında öncü bir okul olduğunu ve uluslararası etkinliklerde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini söyledi.Asyalı, "Okulumuz 20 yıllık yolculuğu boyunca özellikle çoklu zeka yaklaşımını Türkiye'de uygulayan ilk okullardan biri olma gururunu yaşadı. Öğrenen okul uygulamasıyla Türkiye'ye model oldu. Yenilikçi ve öncü uygulamalarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle ülkemizi layıkıyla temsil etti. Bu süre içinde kentimiz ve ülkemizin gelişimine paralel olarak eğitim öğretim sektörü de önemli değişimler yaşadı. Gaziantep'in yaşadığı gelişim ve okulumuzun uyguladığı programlar örneğinde olduğu gibi hem Gaziantep'te hem de bölgemizde İlk Yıllar Programı'nı uygulayan okul olmayı hedefliyoruz" dedi.İlk Yıllar Programı'nı uygulama kararını bir yıl önce aldıklarını anlatan Asyalı, şöyle konuştu: "Yerine getirmemiz gereken yükümlülükler vardı. Bu kapsamda gerekli eğitimleri aldık, belgeleri tamamlayıp eylem planımızı hazırladık ve 'aday okul' başvurumuzu yaptık. Okulumuz, 3 Ağustos 2020 tarihinde aday okul statüsünü kazandı. Bu tarihten itibaren PYP çalışmalarımıza aday okul statüsünde devam ediyoruz. Adaylık evresinde gerekli müfredat belgelerimizi hazırladık, zorunlu mesleki gelişim eğitimlerini aldık ve programı uygulamaya başladık. Okul olarak PYP standartlarını ve uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yetkilendirmeyi aldığımızda kentimizin yanı sıra bölgemizin de ilk PYP okulu olacağız. Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda eğitim öğretim alanındaki gelişmeleri izlemeyi ve uygulamayı sürdüreceğiz. Bir yolculuğa çıktık ve şu an yolun yarısındayız. Adaylık statüsünü elde ettik, zorunlu IB eğitimlerini tamamladık. Gelecek yıl bu zamanlarda onay sürecimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Bölgede ilk olmak bizleri mutlu edecek. IB okulları ağına girerek Türkiye'nin ve dünyanın seçili ulusal ve uluslararası okullarıyla aynı statüde okul olma noktasına da varmış olacağız."Öte yandan basın toplantısına katılan diğer idareciler ise projenin tanıtımı ile ilgili sunum yaptı.

SANKO Okulları 'İlk Yıllar Programı'na aday olma yolunda
SANKO Okulları 'İlk Yıllar Programı'na aday olma yolunda
SANKO Okulları 'İlk Yıllar Programı'na aday olma yolunda
SANKO Okulları 'İlk Yıllar Programı'na aday olma yolunda
SANKO Okulları 'İlk Yıllar Programı'na aday olma yolunda
SANKO Okulları 'İlk Yıllar Programı'na aday olma yolunda

Gaziantep, Türkiye, Fırat, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SANKO Okulları 'İlk Yıllar Programı'na aday olma yolunda - Son Dakika


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