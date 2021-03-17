SANKO Okulları 'İlk Yıllar Programı'na aday olma yolunda - Son Dakika

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, eğitimde 3- 12 yaş grubuna yönelik uluslararası program kapsamında İlk Yıllar Programı (PYP) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, IB Okulları Ağına katılarak, Türkiye'nin ve dünyanın seçkin ulusal ve uluslararası okullarıyla aynı statüde bir okul olma noktasına varacaklarını belirtti.

Uluslararası bir müfredat olan International Baccalaureate'in (IB) alt birimi İlk Yıllar Programı için şart koşulan gerekli kriterleri sağlayarak aday okul unvanını alan SANKO Okulları, 2 yıldır çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eğitim müfredatında öğrencilerin, parçası oldukları yerel ve küresel topluluklarda fark yaratmak için yaşam boyu öğrenenler olması hedeflenirken, öğrenme ve öğretimde sorgulamaya dayalı bir yaklaşım ele alınıyor. Ayrıca anaokulu ve ilkokulu kapsayan müfredat, öğrencilerin araştırma, düşünme, iletişim, sosyal ve öz yönetim becerileri gibi eğitim hayatları ve yaşamları boyunca kullanacakları disiplinler üstü beceriler geliştirmeleri için fırsatlar sunuyor.