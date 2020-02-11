SANKO Okulları Kız Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde - Son Dakika
Son Dakika Spor SANKO Okulları Kız Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde - Son Dakika Spor

SANKO Okulları Kız Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde

6 saat önce

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Siirt'te düzenlenen "Basketbol Genç Kız B Bölge Birinciliği" turnuvasında SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı bölge birincisi oldu.

SANKO Okulları Kız Basketbol Takımı Türkiye yarı finallerinde, System.String[]

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından Siirt'te düzenlenen "Basketbol Genç Kız B Bölge Birinciliği" turnuvasında SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı bölge birincisi oldu.


Siirt Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Gaziantep, Batman, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Mardin il birincileri katıldı. Gaziantep'i temsil eden SANKO Okulları Gençler Kız Basketbol Takımı sporcuları Nil Küçükcan, Nihal Bartık, Nehir Aslan, Ecenur Özkeleş, Melisa Demir, Eylül Çabuk ve Zeynep Kömürcügil bölge birinciliği kupasını kucakladı. Bölge birinciliği kupasını Gaziantep'e getiren SANKO Okulları Genç Kız Basketbol Takımı, 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkını da kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, "Gaziantep'i ve okulumuzu başarıyla temsil ederek bölge birincisi olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutlar, Türkiye Yarı Finallerinde başarılar dilerim" dedi. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:31 Kaynak: İHA
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