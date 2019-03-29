Son Dakika Haberleri: Sanko Okulları Kız Yüzme Takımı İl Şampiyonu Oldu

Sanko Okulları Kız Yüzme Takımı İl Şampiyonu Oldu

24 dakika önce

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kamil Ocak Yüzme Havuzunda düzenlenen "Okullar arası Yıldızlar Yüzme Yarışması'nda SANKO Okulları Yıldız Kız Yüzme Takımı birinci oldu.

Sanko Okulları Kız Yüzme Takımı İl Şampiyonu Oldu, System.String[]
Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kamil Ocak Yüzme Havuzunda düzenlenen "Okullar arası Yıldızlar Yüzme Yarışması'nda SANKO Okulları Yıldız Kız Yüzme Takımı birinci oldu.

Yarışmada, SANKO Okullarının Yıldız Kız Takımı sporcularından Nehir Kelleci, 50 metre kelebek stil, 400 ve 800 metre serbest stilde birinci, 50 ve 100 metre sırtüstü stilde ikinci, 200 metre sırtüstü stilde üçüncü, Asya Tanrıtanır, 400 ve 800 metre serbest stilde birinci, 50 ve 100 metre sırtüstü stil ve 200 metre serbest stilde üçüncü, Elif Beren Aybey 400 ve 800 metre serbest stilde birinci, Beril Öztürk ise 50, 100 ve 200 metre Kurbağalama stilde birinci ve 200 metre karışık stilde ikinci oldu.

SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, Yıldız Kız Takımı ile gurur duyduklarını belirterek, sporcularını ve emeği geçen öğretmen Muhammed Fatih Karakurt'u kutlayarak bölge şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:41 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


11 Yaşındaki Zeynep, Başına Tuğlayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Amcasını Çamurla Boğarak Öldürmüştü! Serbest Kalanlar İçin Savcılıktan İtiraz Geldi Fenerbahçe'nin Eljif Elmas İçin İstediği Ücret Belli Oldu Beşiktaş'ta Bekleneni Veremeyen Loris Karius'u 2 Takım İstiyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:05:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanko Okulları Kız Yüzme Takımı İl Şampiyonu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]