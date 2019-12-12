SANKO okulları Kurtuluş Kupası'nda aldı şampiyon oldu - Son Dakika
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SANKO okulları Kurtuluş Kupası'nda aldı şampiyon oldu

5 saat önce

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "25 Aralık Kurtuluş Kupası"nda SANKO Okulları Genç Kız Takımı B Kategorisinde il şampiyonu oldu.

SANKO okulları Kurtuluş Kupası'nda aldı şampiyon oldu, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "25 Aralık Kurtuluş Kupası"nda SANKO Okulları Genç Kız Takımı B Kategorisinde il şampiyonu oldu.


Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakada Nil Küçükcan, Nihal Bartık, Ecenur Özkeleş, Nehir Aslan, Melisa Demir, Eylül Çabuk, İrem Zorkirişci, Zeynep Kömürcügil, Elif Ozansoy, Aslı Konukoğlu, Yağmur Aydın, Sanem Sözmen ve Zehra Kocalar'dan oluşan SANKO Okulları Genç Kız Takımı, B Kategorisinde il birinciliği kupasını kucakladı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Genç Kız Basketbol Takımını ve emeği geçen öğretmenlerini "25 Aralık Kurtuluş Kupası"nda elde ettiği şampiyonluktan dolayı kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:38 Kaynak: İHA
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