SANKO Okulları lise öğrencileri TÜBİTAK Türkiye finallerinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKO Okulları lise öğrencileri TÜBİTAK Türkiye finallerinde - Son Dakika

SANKO Okulları lise öğrencileri TÜBİTAK Türkiye finallerinde

6 saat önce

Sanko Okulları öğrencileri "TÜBİTAK 51'inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışması bölge elemelerinde biyoloji kategorisinde bölge birincisi oldu.

SANKO Okulları lise öğrencileri TÜBİTAK Türkiye finallerinde, System.String[]

Sanko Okulları öğrencileri "TÜBİTAK 51'inci Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışması bölge elemelerinde biyoloji kategorisinde bölge birincisi oldu.


TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmaya, 23 bin 528 öğrenci tarafından 15 bin 273 proje ile başvuruldu. 12 kategoride 100 projenin yarıştığı Adana Bölge yarışmasında Sanko Okulları öğrencilerinden Ada Demir ve Yasemin Sude Sarıkaya'nın, öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde "Biyoloji" kategorisinde "Mitokondriden Elde Edilen Sitokrom C ile Böbrek Taşı Tespiti" (Mitokondri; hücrelerimizin içerisinde bulunan ve onlara enerji sağlayan organellerdir) adlı projesi bölge birinciliğini kazandı.


Bu projede böbrek taşı tespitinde kullanılabilecek daha az maliyetli ve daha kısa sürede sonuç alınabilecek bir test geliştirildi. Bunun sonucunda idrarda çözülen askorbik asit ile mitokondrilerde bulunan sitokrom C'nin renk değişimi, renk sensörü kullanılarak tespit edildi. Bu çalışma, böbrek taşı tespitinde kullanılabilecek yeni ve özgün test olarak tasarlandı.


Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları biyoloji projesinin bölge birincisi olmasından gurur duyduklarını söyledi.


Asyalı, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak 1-5 Haziran tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek Türkiye finallerinde başarılar diledi. - GAZİANTEP

Türkiye, Sanko, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu

Son Dakika Haberleri
01:12 - Berlin'de Cuma namazı toplu halde kılınmadı
01:03 SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
01:00 - Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi
00:53 Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
00:51 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişleri hudut kapılarında durduruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:15:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SANKO Okulları lise öğrencileri TÜBİTAK Türkiye finallerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]