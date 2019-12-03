Son Dakika Haberleri: SANKO Okulları Mersin'den madalya ile döndü
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SANKO Okulları Mersin'den madalya ile döndü

6 saat önce

SANKO Okulları öğrencileri, Mersin'de düzenlenen '12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nı, iki birincilik, iki üçüncülük olmak üzere dört madalya ile tamamladı.

SANKO Okulları Mersin'den madalya ile döndü, System.String[]

SANKO Okulları öğrencileri, Mersin'de düzenlenen '12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nı, iki birincilik, iki üçüncülük olmak üzere dört madalya ile tamamladı.


Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Mersin Tenis Kompleksi'nde düzenlenen '12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Konya, Erzurum, Tokat ve Adana'dan 76 sporcu katıldı.


SANKO Okulları öğrencileri Bilge Çukurbaş ile Samet Yiğit Çukurbaş birinci, Çınar Özyaşar ve Doğa Arslan ise üçüncü olarak önemli başarıya imza attılar.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Mersin, Adana, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
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