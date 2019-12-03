SANKO Okulları Mersin'den madalya ile döndü

SANKO Okulları öğrencileri, Mersin'de düzenlenen '12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nı, iki birincilik, iki üçüncülük olmak üzere dört madalya ile tamamladı.



Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Mersin Tenis Kompleksi'nde düzenlenen '12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'na, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Konya, Erzurum, Tokat ve Adana'dan 76 sporcu katıldı.



SANKO Okulları öğrencileri Bilge Çukurbaş ile Samet Yiğit Çukurbaş birinci, Çınar Özyaşar ve Doğa Arslan ise üçüncü olarak önemli başarıya imza attılar.



SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenleri kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP