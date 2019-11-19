SANKO Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörlüğü tarafından velilere yönelik "Etkili Ebeveynlik Eğitimi" düzenlendi.



SANKO Okulları'nda düzenlenen eğitimde, beden dili, etkin dinleme, vites değiştirme, ben dili, öfke kontrolü ve benlik algısı gibi birçok konu oyunlarla ve interaktif olarak ele alındı.



Anne- babaların çocuklarıyla etkili iletişim kurmalarının "Etkili Ebeveynlik Eğitimi" ile daha da kolaylaşacağını belirten Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörü Huriye Yurt, "Hepimiz anne ve babalarımızdan gördüklerimizle anne babalık yapmaya çalışırız. Çünkü doğuştan iyi anne baba olma becerileriyle doğmuyoruz. Mükemmel ve kusursuz anne baba olmak zaten mümkün değil ve gerçek dışıdır" dedi.



"Kötümser anne baba olmaktan kaçınacaksınız"



"Kötümser anne-baba olmaktan kaçınacaksınız, Çocuklarınızı dinlemeyi öğreneceksiniz, böylece sizinle daha çok şey paylaşacaklar" diyen Yurt, şunları kaydetti:



"Çocuklarınıza problemleriyle nasıl başa çıkacaklarını doğal bir şekilde öğretebileceksiniz. Yalnız olmadığınızı ve çocuğunuzla iletişiminizde olağanüstü bir tuhaflık olmadığını görüp suçluluk duygularınızdan kurtulacaksınız."



Velilerin büyük ilgi gösterdiği ve 5 hafta süren eğitime katılan 308 veliye sertifikaların verilmesiyle etkinlik son buldu. - GAZİANTEP