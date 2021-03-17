SANKO Okulları'nda "İlk Yıllar Programı"nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika

SANKO Okulları'nda "İlk Yıllar Programı"nın tanıtımı yapıldı

17.03.2021 19:05
SANKO Okulları'nda

SANKO Okulları'nda, eğitimde 3-12 yaş grubuna yönelik uluslararası bir program çerçevesi olan İlk Yıllar Programı'nın (PYP) tanıtım toplantısı düzenlendi.

SANKO Okulları'nda, eğitimde 3-12 yaş grubuna yönelik uluslararası bir program çerçevesi olan İlk Yıllar Programı'nın (PYP) tanıtım toplantısı düzenlendi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, İlkokul Müdürü Hülya Bingül ve SANKO İlkokulu İlk Yıllar Direktörü Mustafa Bağcı, SANKO Okulları'nda gerçekleştirilen toplantıda, okulun PYP çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Fırat Mümtaz Asyalı, IB Okulları Ağı'na katılarak Türkiye'nin ve dünyanın seçkin ulusal ve uluslararası okullarıyla aynı statüde bir okul olma noktasına varacaklarını belirterek, "Bizim misyonumuz, Gaziantep'ten dünyaya açılan bir eğitim ekolü olmak." dedi.

Okulun, 20 yıllık yolculuğu boyunca özellikle çoklu zeka yaklaşımını Türkiye'de uygulayan ilk okullardan biri olma gururunu yaşadığını ifade eden Asyalı, "Öğrenen Okul uygulamasıyla Türkiye'ye model oldu. Yenilikçi ve öncü uygulamalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı ödüllerle ülkemizi layıkıyla temsil etti. Gaziantep'in yaşadığı gelişim ve okulumuzun uyguladığı programlar örneğinde olduğu gibi hem Gaziantep'te hem de bölgemizde İlk Yıllar Programı'nı uygulayan okul olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

PYP'nin uygulama kararını bir yıl önce aldıklarını aktaran Asyalı, şunları kaydetti:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Adil Sani Konukoğlu ve Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu'nun onayıyla Mart 2020'de 'İlgili Okul' olmak için başvurumuzu yaptık. Yerine getirmemiz gereken yükümlülükler vardı. Bu kapsamda gerekli eğitimleri aldık, belgeleri tamamlayıp eylem planımızı hazırladık ve 'Aday Okul' başvurumuzu yaptık. Okulumuz, 3 Ağustos 2020'de aday okul statüsü kazandı. Bu tarihten itibaren PYP çalışmalarımıza aday okul statüsünde devam ediyoruz."

SANKO İlkokulu Müdürü Hülya Bingül ise en büyük hedeflerinin Gaziantep ve Türkiye'nin eğitim-öğretimine katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Program çocukların öz yeterlilik becerisini destekleyecek

SANKO İlkokulu PYP Direktörü Mustafa Bağcı da PYP'nin; yaşadıkları yerde sorumluluk alan, öğrenmeyi bilen, kendi başına düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve öğrendiklerini hayata geçiren bireyler yetiştirilmesine olanak sağladığını vurgulayarak, "Beklentimiz, çocuğun kendini dünya vatandaşı olarak görmesi, dünya sorunlarına ve dünyadaki farklı insanlara karşı bir sorumluluk hissetmesidir. Program, çocukların öz yeterlilik becerisini destekleyecek." dedi.

PYP'nin dünyada 2 bine yakın okulda, Türkiye'de ise 45 okulda uygulandığını aktaran Bağcı, programla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Programın merkezinde öğrenci var ve çocuğu bir bütün olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program; bilgi, disiplinlerüstü beceriler, eyleme geçme, değerler ve tutumlar gibi farklı ögelerden oluşuyor. Programı uygulayabilmek için yaklaşık 2-2,5 yıl süren bir yetkilendirme sürecinden geçmeniz gerekiyor. Bu süreçte IB'nin standartlarını ve uygulamalarını başarılı bir şekilde yerine getiren okullara IB tarafından programı uygulama yetkisi veriliyor. Yetkilendirme süreci 'ilgili okul evresi', 'aday okul evresi' ve 'yetkilendirme evresi' olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor."

Mustafa Bağcı, Gaziantep, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SANKO Okulları'nda 'İlk Yıllar Programı'nın tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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