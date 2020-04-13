Sanko Okulları'ndan "Evler Bayram yeri kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanko Okulları'ndan 'Evler Bayram yeri kampanyası - Son Dakika

Sanko Okulları'ndan "Evler Bayram yeri kampanyası

6 saat önce

SANKO Okulları, Yeni Koronavirüs (COVID 19) salgını nedeniyle okulda eğitime ara verilince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını Türkiye genelinde coşkuyla kutlamak amacıyla, "Evler Bayram Yeri" sloganı ile kampanya başlattı.

Sanko Okulları'ndan

SANKO Okulları, Yeni Koronavirüs (COVID 19) salgını nedeniyle okulda eğitime ara verilince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını Türkiye genelinde coşkuyla kutlamak amacıyla, "Evler Bayram Yeri" sloganı ile kampanya başlattı.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Milli Mücadelenin Karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü Yıl kutlamaları için öğrencilerle birlikte kurdukları güzel hayali, COVID 19 salgını nedeniyle koşullar değişse de hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Düzenledikleri anketle öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü Yılını nasıl kutlamak istediklerini sorduklarını belirten Asyalı, "Kutlamalarımıza onların hayalleri yön versin istedik. En çok istedikleri şeylerden biri okullarını bayraklarla, balonlarla, rengarenk süslemekti, bu süsler çok uzaklardan bile görünsün istemişlerdi" dedi.


Evler bayram yeri


23 Nisan'da evleri bayram yerine çevirmeyi istediklerini belirten Asyalı, "Aylar önceden ulusal egemenliğimizin 100'üncü yıl dönümünü öğrencilerimiz için unutulmaz kılacak planlamalar yapmıştık ama mümkün olamadı. Şimdi öğrencilerimizden uzakta da olsak onlara bayram coşkusu yaşatacak çalışmalar planlıyoruz. Salgın riskine karşı önlem olarak okulda eğitime ara verilince, evlerimizde olduğumuz için evlerimizi bayram yerine çevirelim istedik. Evlerimizdeki bayram şenliği uzaklardan görünsün diye ülkemizde çocukların olduğu her evin bayram yerine dönmesi için bu kampanyayı başlattık. Ailelerin çocuklarımızın bu heyecanına ortaklık etmesi, onları daha da mutlu edecektir. Elimizdeki imkanlarla onlara bu coşkuyu yaşatmak, bu bayramı unutulmaz kılmanın en güzel yollarından biri olacaktır. Çocuklarımızın yıllar sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü Yılında evlerini aileleri ile bayram coşkusuyla nasıl süslediklerini anlatmaları ve evlerinin bayram yerine dönen fotoğraflarına bakmaları onlara güzel bir anı olacaktır. Herkesi çocuklarımıza bu anıyı hediye etmek üzere kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. 'Haydi Gaziantep, Haydi Türkiye 23 Nisan'ın 100'üncü Yılında Evler Bayram Yeri" diyerek bu coşkunun herkes tarafından yaşanmasını sağlayalım" şeklinde konuştu.


Asyalı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı vesilesiyle; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla anıyor, ulusal egemenliğimizi ve cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağımıza okulumuz ve öğrencilerimiz adına söz veriyoruz" diye konuştu.


Sanko Okulları


Gaziantep'te 8 Mart 2001 tarihinde kurulma kararı alınarak 12 Mayıs 2001'de bina temeli atılan SANKO Okulları 10 Eylül 2001 tarihinde 530 öğrencisi ile eğitim ve öğretim hayatına adım attı. Kampüste bin kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve 640 kişilik tiyatro salonu bulunan Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılında hizmete girdi. Eğitim ağının genişletilmesi amacıyla 25 Şubat 2012 tarihinde yeni Lise ve Anasınıfları binaları tamamlandı; 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılından itibaren SANKO Koleji'nin yanı sıra, SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri de eğitime başladı. SANKO Okulları, bin 300 öğrencisi, 230 akademik ve idari kadrosu ile 19'uncu yılında eğitim öğretimde öncü ve model olmaya devam ediyor. - GAZİANTEP

23 Nisan, Sanko, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:47 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi         
19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum         
18:55
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek         
18:38
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi         
18:24
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti         
15:26
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 19:45:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanko Okulları'ndan "Evler Bayram yeri kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]