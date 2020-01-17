SANKO Okulları'nın tenis başarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKO Okulları'nın tenis başarısı - Son Dakika

SANKO Okulları'nın tenis başarısı

6 saat önce

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençler Tenis İl Şampiyonluğu"nda SANKO Okulları Genç Erkekler Takımı il ikincisi oldu.

SANKO Okulları'nın tenis başarısı, System.String[]

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençler Tenis İl Şampiyonluğu"nda SANKO Okulları Genç Erkekler Takımı il ikincisi oldu.


Mehmet Şimşek Tenis Kompleksinde düzenlenen şampiyonada SANKO Okulları Sporcularından İlkem Aktaş, Ege Ülger ve Alperen Kerestecioğlu ikincilik kupasını kucakladı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Tenis, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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