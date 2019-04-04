Son Dakika Haberleri: Sanko Okulları Öğrencileri Uzay Kampında

Sanko Okulları Öğrencileri Uzay Kampında

1 saat önce

SANKO Ortaokulu 14 öğrenci ve iki öğretmen ile İzmir Uzay Kampında "Mars'a Seyahat" programına katıldı.

Sanko Okulları Öğrencileri Uzay Kampında, System.String[]
SANKO Ortaokulu 14 öğrenci ve iki öğretmen ile İzmir Uzay Kampında "Mars'a Seyahat" programına katıldı.

Keşif aracı Little Bits ile Mars'ın yüzey şekillerini tanıma, uzay laboratuvarlarında dünya ve Mars atmosferinin farklılıklarını görme, simülatörlerle uzay yaşamını tecrübe etme imkanı bulan öğrenciler ayrıca teleskop ile gökyüzü gözlemi yaparak Hidroponik laboratuvarında topraksız tarımın nasıl yapıldığını öğrendiler.

Öğrenciler takım çalışması yaparak bir roketle uzay istasyonuna kargo götürüp tekrar dünyaya dönme görevini ve ortaya çıkan sorunları çözdüler. SANKO Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, öğrencilerinin çok yararlı olduğuna inandıkları kamp sürecinde takım çalışmasının önemini ve hepsinden önemlisi yaparak, yaşayarak öğrenmenin keyfini yaşadıklarını söyledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:21 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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