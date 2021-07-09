SANKO Okulları öğrencilerinin piyano başarısı - Son Dakika

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, dünya çapında online düzenlenen piyano yarışması ve sınavında öğrencilerinin aldığı başarılı sonuçların kendilerini gururlandırdığını belirterek, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı. - GAZİANTEP

SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Samet Yiğit Çupurbaş ise London College of Music (LCM) 2020 Piyano Sınavında, Yüksek Derece Takdir Belgesi kazanarak üstün bir başarı sağladı.

SANKO Ortaokulu öğrencilerinden Tuna Uslu, Canadian-Ukrainian Festival Of Children and Youth Creativity Toronto 2021 Piyano Yarışması 10- 12 yaş kategorisinde Dünya birincisi olarak büyük bir başarı kazandı.

SANKO okulları öğrencileri, akademik başarılarının yanı sıra, kültürel, sportif ve sanatsal alanda da başarılara imza atıyor.

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