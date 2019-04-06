Sanko Okulları Öğrencisi Resimde İl Birincisi Oldu
1 saat önce
SANKO Okulları öğrencisi Eyşan Öğüt, Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği "Tüketici ve Tüketim" konulu resim yarışmasında il birincisi oldu.
SANKO Okulları öğrencisi Eyşan Öğüt, Ticaret Bakanlığı
'nın düzenlediği "Tüketici ve Tüketim" konulu resim yarışmasında il birincisi oldu. Gazi Üniversitesi
Resim Bölümü tarafından oluşturulan bir komisyonun değerlendirdiği yarışmada her şehrin birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlendi. Belirlenen bu ilk üç eser ayrıca Türkiye
derecesi için de yarışmaya hak kazandı. Gaziantep
Valiliğinde düzenlenen ödül töreninde SANKO Okulları öğrencisi Eyşan Öğüt'ün birincilik ödülünü Gaziantep Valisi Davut Gül takdim etti.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat
Mümtaz Asyalı, yarışmada birinci olan öğrencisi Eyşan Öğüt'ü ve emeği geçen öğretmenini kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:10 Kaynak: İHA
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