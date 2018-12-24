Sanko Okulları Öğrencisi Satranç Turnuvasında Birinci Oldu
1 saat önce
SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, Gaziantep Uygar Okulları tarafından düzenlenen 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu Satranç Turnuvası"nda 10 Yaş Genel Kategoride birincilik kupasını kazandı.
SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, Gaziantep
Uygar Okulları tarafından düzenlenen 25 Aralık
Gaziantep'in Kurtuluşu Satranç Turnuvası"nda 10 Yaş Genel Kategoride birincilik kupasını kazandı.
SANKO Okulları öğrencilerinden Kutay Sakmak'ın bu başarısının yanı sıra, Eren Özgüler ise "12 Yaş Genel Kategorisi"nde beşinci olarak madalya aldı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı sporcularını kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:12 Kaynak: İHA
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