SANKO Okulları öğrencisi satrançta il birincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel SANKO Okulları öğrencisi satrançta il birincisi oldu - Son Dakika

SANKO Okulları öğrencisi satrançta il birincisi oldu

6 saat önce

SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi, Şehitkamil Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Türkiye Kupası Gaziantep Satranç İl Birinciliği' yarışmasında birinci oldu.

SANKO Okulları öğrencisi satrançta il birincisi oldu, System.String[]

SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi, Şehitkamil Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Türkiye Kupası Gaziantep Satranç İl Birinciliği' yarışmasında birinci oldu.


Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde, 185 sporcunun katılımı ile düzenlenen ve tek kategoride yedi tur üzerinden oynanan turnuvada SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi il birincisi oldu. Kağan Aydınçelebi'ye kupasını, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu takdim etti.


SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Kağan Aydınçelebi'yi başarısından dolayı tebrik ederek, 25 Ocak 2020'de Antalya'da düzenlenecek 'Türkiye Satranç Kupası' turnuvasında başarılar diledi. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
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