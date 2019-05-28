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SANKO Okulları öğrencisinin başarısı

3 saat önce

SANKO Okulları öğrencisi Vahit Alp Hıdıroğlu, Kanguru Matematik Sınavında kendi yaş grubu içerisinde Türkiye ikincisi oldu.

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SANKO Okulları öğrencisi Vahit Alp Hıdıroğlu, Kanguru Matematik Sınavında kendi yaş grubu içerisinde Türkiye ikincisi oldu.

Kanguru Matematik Sınavı'nda yüzde 5'lik dilime girerek ilk aşamayı geçen SANKO Okullarının 10 öğrencisi Türkiye finallerine katıldı. Final sınavından 12. Sınıf kategorisinde büyük bir başarı sağlayan Vahit Alp Hıdıroğlu Türkiye ikincisi olmayı başardı.

İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde SANKO Okulları öğrencisi Vahit Alp Hıdıroğlu plaket, madalya ve Kanguru Matematik Eğitim Bursu ödülünü aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Vahit Alp Hıdıroğlu'nun Türkiye ikinciliğine Gaziantep'in ve SANKO Okullarının adını yazdırmasının gururunu yaşadıklarını belirterek, öğrencisini ve emeği geçen öğretmenleri kutladı.

Kanguru Matematik sınavı nedir

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli "Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanıyor. Derneğin kurucu ve yöneticileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında da yöneticilik yapan farklı ülkelerden akademisyen ve matematikçilerden oluşuyor. Kanguru Matematik Sınavı uygulandığı ülkelerde genellikle üniversiteler, matematik dernekleri, akademisyenler ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından organize ediliyor. Türkiye'de Kanguru Matematik Sınavını organize edenler yine farklı üniversiteler ve okullardan akademisyen ve öğretmenlerden oluşuyor.

Kanguru Matematik Sınavı öğrencilere matematik dersinde edindikleri becerileri uluslararası düzeyde sergileme, ulusal ve uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisini yaygınlaştırma, uluslararası düzeyde ortak bir matematik kültürü oluşturma ve ezbere dayalı matematik bilgisinden ziyade geliştirici matematik düşünce sistemlerini geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

Final sınavına katılan öğrencilerden ilk yüzde 20'ye giren öğrencilere "Başarı Sertifikası", ilk yüzde 10'a giren öğrencilere madalya, ilk yüzde 3'e giren öğrencilere ve okullarına başarı plaketi, 3, 4, 5 ve 6'ıncı seviyelerinde birinci olan öğrencilere tablet bilgisayar verilecek. 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıf seviyelerinde birinci olan öğrenciler Kanguru Matematik Kampına katılma hakkı, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde ikinci olan öğrenciler ise Matematik Köyü Yaz Programına burslu olarak katılacak. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:37 Kaynak: İHA
İstanbul, Gaziantep, Türkiye, Güncel
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