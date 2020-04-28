SANKO Okulları online veli seminerleri düzenledi - Son Dakika
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SANKO Okulları online veli seminerleri düzenledi

6 saat önce

SANKO Okulları, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında velilere yönelik "Pandemi Günleri Online Rehberlik Buluşmaları" düzenledi.

SANKO Okulları online veli seminerleri düzenledi, System.String[]

SANKO Okulları, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında velilere yönelik "Pandemi Günleri Online Rehberlik Buluşmaları" düzenledi.


SANKO Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörlüğü tarafından düzenlenen ve 9 gün süren "Pandemi Günleri Online Rehberlik Buluşmaları"na veliler yoğun ilgi gösterdi. "Mutlu Çocuklar Mutlu Ailelerde Yetişir. Pandemi Günlerinde Eşler Arası İletişim" konulu sunumunda SANKO Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Direktörü Huriye Yurt, eşler arasında iletişim konusunu ele aldı.


Yurt, kadın ve erkek bakış açısının farklılığı üzerinden yola çıkarak meydana gelen çatışmaların ve çözümü yolunda eşlerin nasıl daha sağlıklı iletişim kurabilecekleri üzerinde durdu. Velilerin de katılımıyla keyifli örneklerin paylaşıldığı söyleşide, "ben" yerine "biz" bilincinin evliliğe katacağı değerler konuşuldu.


"Öğrenciler zamanını planlı ve programlı yönetsin"


"Pandemi Günlerinde YKS Süreci ve Ebeveyn Davranışları" konulu sunumu gerçekleştiren SANKO Okulları Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Mehmet Maraşlı ise "Kim olursak, ne olursak olalım korkuyoruz, kaygılıyız çünkü bilinmez, görünmez bir şey var karşımızda" dedi.


"Hızla yayılan, ne olduğu tam da bilinmeyen bir şey. Her zaman 'bilinmez' olan korku ve kaygı yapar" diyen Maraşlı, şunları kaydetti:


"Durum değerlendirmesi yaparken bir taraftan olayların ve öğrencilerin psikolojik varyasyonlarını kestirebilmek, onların bakış açısından bakabilmek ve diğer taraftan da doğru bir yönetimsel süreç oluşturulmalı. Öğrencilerin psikolojisini çözmeden istenilen yönergeyi verebilmek pek mümkün değil. Öğrencilerimiz zamanını, planlı ve programlı yönetsin İstiyoruz. Çünkü unutulmaması gereken en önemli şey her zaman sistem kazandırır, cümlesinden yola çıkıyoruz."


"Aile içi iletişim bağlarının güçlenmesi için oyun türleri"


SANKO Okulları Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Melike Köseoğlu da "Pandemi Günlerinde Çocuk ve Oyun" konulu online veli söyleşisinde, belirsizlik, kaygı ve korku gibi zorlayıcı duygularda çocukların; duygularını oyun yoluyla yansıttıklarını ifade etti.


Köseoğlu, çocukların zor durum ve duygularla oyunun iyileştirici gücü sayesinde baş ettiğini, bu günlerde aile içi iletişim ve bağlarının güçlenmesi için onların ihtiyaç duyduğu oyun türlerini anlattı.


"Yeni rutinlerimize odaklanmalıyız"


"Pandemi Günlerinde Psikolojik Sağlamlığımızı Korumak İçin Öneriler" konulu online veli söyleşisinde ise SANKO Okulları Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Dicle Direkçi, var olanı kabullenmek ve süreçte pasif savaşçı olarak değil aktif kabulle yeni rutinlere odaklanılması gerektiğine vurgu yaptı.


Güvenilir kaynaklardan haber alma, virüsle ilgili haberlere çok fazla maruz kalmama, günlük rutin oluşturma, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme ve dijital sosyalleşme gibi alt başlıklara değinen Direkçi, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın bizim seçimimiz değil, ancak bu süreci nasıl yaşayacağımız bizim seçimimiz" değerlendirmesini yaptı.


"Pandemi Günlerinde LGS Süreci ve Ebeveyn Desteği için İpuçları" konusunu işleyen SANKO Okulları Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Aslı Köseler, "Yaşadığımız bu zorlu ve alışkın olmadığımız süreçte ebeveyn olarak psikolojik sağlamlığımızı nasıl sağlarız, değişen evlerimizde düzen için ipuçları, sınav sürecinde olan çocuğuma nasıl destek olurum konuları ve LGS kılavuzunun detayları" üzerinde durdu.


"Değişen rutinler bazı kuralların esnemesine neden olabilir"


"Pandemi Günlerinde Ev yaşamı ve Çocuklarla İletişim" konulu söyleşide Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Sezil Kara, ev yaşamı ve bu süreçte yaşadığımız sorunlar, bu durumun bedenimiz ve duygularımız üzerine etkileri ve uzaktan eğitim sürecini yönetmeye ilişkin ana konulara değindi.


Kara, ev yaşamının kolaylaşmasına ilişkin yöntemleri somut örnekler ile anlatarak bu süreçte değişen rutinlerin bazı kuralların esnemesine neden olabileceğine dikkat çekti.


"Fırsat mı Kriz mi Pandemi Günlerinde Yakın Mesafe İçinde Ebeveynlik Stratejileri" konulu online veli söyleşisini gerçekleştiren Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Sezin Gören, pandemi sürecinde ebeveynler için yoluna koyulması gereken faktörlerin bulunduğunu, bu durumu farkında olarak fırsata çevirmenin önemli olduğuna değindi.


Gören, "Uzaktan Eğitim Sürecini Sağlıklı Yönetmek" ve "Etkili İletişim Kurma Yöntemleri" üzerine önemli ve dikkat edilmesi gereken konuları da anlattı.


"Pandemi Günlerinde Ön Ergenlik Süreci ve Zamanı Verimli Kullanma" konulu online veli söyleşisini yapan Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmen Seçkin Ahi, ön ergenlik sürecinde çocukların yaşadıkları değişimler hakkında bilgiler vererek, öğrencilerin pandemi günlerinde akademik ve sosyal uyumları ile ilgili yaşayabilecekleri sıkıntıların yanı sıra, çocukları ile doğru iletişim becerileri kurabilmeleri konusunda anne babalara önerilerde bulundu.


Psikolojik Danışma ve Rehber Öğretmeni Bahar Konukoğlu ise "Pandemi Günlerinde Çocuk Olmak Kaygı ve Korku Yönetimi" konusunda sunum gerçekleştirdi.


Öğrencilerin yaşadığı kaygı ve korkuların nedenlerini anlatan ve her çocuğun farklı kutulardaki birer hazine olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Konukoğlu, o kutuları tanıyarak uygun anahtarlarla açılmasının üzerinde durdu ve bunun için de mizacın büyük önemi olduğunu vurguladı. - GAZİANTEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:12 Kaynak: İHA


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