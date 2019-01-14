Son Dakika Haberleri: Sanko Okulları Robot Takımı 4 Türkiye Derecesi Kazandı

Sanko Okulları Robot Takımı 4 Türkiye Derecesi Kazandı

23 dakika önce

SANKO Okulları Ortaokul Robotik Takımı Kahramanmaraş'ta düzenlenen Vex IQ Next Level Yarışmasında "Dostluk Mücadelesi" kategorisinde birinci ve ikinci, "Robot Becerileri" kategorisinde birinci ve üçüncü olmak üzere toplam 4 Türkiye derecesi kazandı.

Sanko Okulları Robot Takımı 4 Türkiye Derecesi Kazandı, System.String[]
SANKO Okulları Ortaokul Robotik Takımı Kahramanmaraş'ta düzenlenen Vex IQ Next Level Yarışmasında "Dostluk Mücadelesi" kategorisinde birinci ve ikinci, "Robot Becerileri" kategorisinde birinci ve üçüncü olmak üzere toplam 4 Türkiye derecesi kazandı.

Türkiye genelinden 120 öğrenci ve 30 takımın katıldığı yarışmada SANKO Okulları öğrencileri Berra Bozkurt, Eylül Eren, Ahmet Kutay Törer, Tuna Tercan, Eren Özgüler, Sanem Sözmen, Emir Tohumoğlu ve Nazlı Hilal İletmiş, Danışman Öğretmenleri Neriman Ersönmez ve Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde 4 Türkiye derecesine imza attı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin bütün insan olma yolunda her alanda başarıya imza atmalarıyla gurur duyduklarını söyledi. Asyalı, Robot Takımı ve Danışman öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel
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