Son Dakika Haberleri: Sanko Okulları Sporcusu Okçulukta İl İkincisi Oldu

Sanko Okulları Sporcusu Okçulukta İl İkincisi Oldu

21 dakika önce

Gaziantep Okçuluk il Temsilciliği tarafından düzenlenen "25 Aralık Okçuluk İl Birinciliği" yarışlarında SANKO Okulları öğrencisi ikincilik derecesini elde etti.

Sanko Okulları Sporcusu Okçulukta İl İkincisi Oldu, System.String[]
Gaziantep Okçuluk il Temsilciliği tarafından düzenlenen "25 Aralık Okçuluk İl Birinciliği" yarışlarında SANKO Okulları öğrencisi ikincilik derecesini elde etti.

Erdem Kolejinde düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları öğrencisi Eylül Eren, Kızlar Kategorisinde il ikincisi oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı öğrencisi Eylül Eren'i ve Antrenörü Baran Çeviksever'i kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:48 Kaynak: İHA

Spor
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