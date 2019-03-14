Sanko Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı İl İkincisi Oldu
37 dakika önce
Okul Sporları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yıldız Erkekler Tenis İl Şampiyonası"nda SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı il ikincisi oldu.
Okul Sporları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenen "Yıldız Erkekler Tenis
İl Şampiyonası"nda SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı il ikincisi oldu. Gaziantep Üniversitesi
tenis kortlarında düzenlenen şampiyonada Hasan Batu Özkargın, Ali Barkın
Kılıç ve Efe Sözmen'den oluşan SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı ikinci olmayı başardı.
SANKO Okulları Ortaokul Müdürü Ümit Ülger, Yıldız Erkek Tenis Takımı sporcularını ve antrenörü Canan Pulat'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:12 Kaynak: İHA
Kanal D'nin Yeni Dizisi Yüzleşme, Erken Final Yapıyor
Brezilya'da 10 Kişinin Öldüğü Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak
Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı