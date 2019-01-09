Son Dakika Haberleri: Sanko Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu

Sanko Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen ortaokullar arası "Yıldız Kız İl Birinciliği"nde, SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı il şampiyonu oldu.

Sanko Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı İl Şampiyonu Oldu, System.String[]
Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen ortaokullar arası "Yıldız Kız İl Birinciliği"nde, SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı il şampiyonu oldu.

Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada Nihal Bartık, Umut Dalsüren, Deniz Körcük, Nurdan Ahi, Eylül Özpolat, Ecenur Özkeleş, Sezer Fadıloğlu, İrem Zorkirişçi, Zeynep Kömürcügil, Nil Muhittinoğlu ve Zehra Koçer'den oluşan SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı birincilik kupasını kucakladı.

Şampiyon SANKO Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı ilimizi bölge şampiyonasında temsil edecek.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, il genelinden 14 takımın katıldığı müsabakadan hiç yenilgisiz şampiyonluk kupasını kucaklayan sporcuları ile okul olarak gurur duyduklarını belirtti.

Asyalı, Yıldız Kız Basketbol Takımı sporcularını ve antrenörleri Emre Erensoy ile Melek Kileci'yi kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:00 Kaynak: İHA

Gaziantep, basketbol, Güncel
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