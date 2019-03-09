Son Dakika Haberleri: Sanko Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı İl Birincisi Oldu

Sanko Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı İl Birincisi Oldu

1 saat önce

Gaziantep Okul Sporları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Tenis İl Şampiyonasında SANKO Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı il birincisi oldu.

Sanko Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı İl Birincisi Oldu, System.String[]
Gaziantep Okul Sporları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Tenis İl Şampiyonasında SANKO Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı il birincisi oldu.

Gaziantep Üniversitesi kortlarında düzenlenen şampiyonada, İdil Naz Karslı, İdil Ay Kılyar, Nisa Çağlayan ve Lela Nisan Coşkun'dan oluşan SANKO Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı sporcuları il birinciliği kupasını alarak 10 Nisan tarihinde Mersin'de düzenlenecek bölge şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan, Yıldız Kızlar Tenis Takımının tüm rakiplerine üstünlük sağlayarak elde ettiği il birinciliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek öğrencileri ve SANKO Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Canan Pulat'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep, Tenis, Spor
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