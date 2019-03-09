Sanko Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı İl Birincisi Oldu
1 saat önce
Gaziantep Okul Sporları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Tenis İl Şampiyonasında SANKO Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı il birincisi oldu.
Gaziantep
Okul Sporları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından düzenlenen Yıldız Kızlar Tenis
İl Şampiyonasında SANKO Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı il birincisi oldu. Gaziantep Üniversitesi
kortlarında düzenlenen şampiyonada, İdil
Naz Karslı, İdil Ay Kılyar, Nisa Çağlayan
ve Lela Nisan Coşkun'dan oluşan SANKO Okulları Yıldız Kızlar Tenis Takımı sporcuları il birinciliği kupasını alarak 10 Nisan
tarihinde Mersin
'de düzenlenecek bölge şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.
SANKO Okulları Sosyal Etkinlikler Direktörü Bahadır Mete Horasan
, Yıldız Kızlar Tenis Takımının tüm rakiplerine üstünlük sağlayarak elde ettiği il birinciliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek öğrencileri ve SANKO Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Canan Pulat'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:17 Kaynak: İHA
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