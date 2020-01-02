SANKO Okulları yüzücüsü 3 Türkiye birinciliği kazandı - Son Dakika

SANKO Okulları yüzücüsü Beril Öztürk 'Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakası'ndan 3 Türkiye birinciliği ile döndü.



İstanbul Beylikdüzü Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlara, SANKO Okulları iki yüzücüsü Beril Öztürk ve Nehir Kelleci ile katıldı. Yarışlarda Beril Öztürk 50 metre, 100 metre ve 200 metre kurbağalama stilde 3 Türkiye şampiyonluğu kazanarak önemli bir başarıya imza attı.



SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin yüzme başarısı ile gurur duyduğunu belirterek, Beril Öztürk, Nehir Kelleci ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP