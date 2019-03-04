Son Dakika Haberleri: Sanko Okulları Yüzücüsü Bölge Birincisi Oldu

Sanko Okulları Yüzücüsü Bölge Birincisi Oldu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen "Yüzme Gençler Grup Yarışmasında" SANKO Okulları yüzücüsü Deniz Ay bölge birincisi, üçüncüsü ve iki dördüncülük dereceleri ile döndü.

Sanko Okulları Yüzücüsü Bölge Birincisi Oldu, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen "Yüzme Gençler Grup Yarışmasında" SANKO Okulları yüzücüsü Deniz Ay bölge birincisi, üçüncüsü ve iki dördüncülük dereceleri ile döndü.

SANKO Okulları sporcusu Deniz Ay, "200 Metre Serbest" stilde bölge birincisi, "50 Metre Kelebek" stilde bölge üçüncüsü, "50 ve 100 Metre Serbest" stilde bölge dördüncüsü oldu. SANKO Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Uğur Topuz, Deniz Ay ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, 28-29 Mart tarihinde Edirne'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:43 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor Roma, Devre Arasında Alamadığı Domagoj Vida İçin Beşiktaş'ın Kapısını Bir Kez Daha Çalacak

Trabzonsporlu Ogenyi Onazi'den Dikkat Çeken İstiklal Marşı Performansı BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile Yollar Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:14:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanko Okulları Yüzücüsü Bölge Birincisi Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]